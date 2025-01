Sci alpino: a Pozza di Fassa Edoardo Saracco vince e convince nello slalom dei campionati lettoni

Ottime notizie per lo sci piemontese dallo slalom della Baltic Cup valido per i campionati nazionali della Lettonia sulla pista Aloch di Pozza di Fassa.

Giovedì 23 gennaio successo del carabiniere limonese Edoardo Saracco che ha concluso la gara con il tempo totale di 1’,37”,72/100, grazie ai migliori tempi in entrambe le manches. Secondo a 69/100lo sloveno Tijan Marovt del BRM – ASK Branik Maribor e terzo a 71/100 il finanziere dalla Val Badia Matteo Canins, fresco di successo in Coppa Europa. Di rilievo anche il quarto poso dell’altro cuneese in gara, l’alpino Corrado Barbera, che si è piazzato quarto ad 1”,24/100.

Giovedì 23 gennaio alcuni giovani del Comitato Alpi Occidentali erano impegnati a Montgenevre in uno Slalom FIS valido per lo Ski Chrono Samse Tour Technique, il circuito istituzionale francese.

Tripletta transalpina con Clément Talayrach del Club des Sports de Tignes primo in 1’,30”,90/100, seguito da Paul Silvestre dello Snow Ski Club Valloire Galibier a 15/100 e da Jules Llorach dello Ski Club de L’Alpe d’Huez ad 80/100. Federico Forte dello Sci Club Sansicario Cesana si è piazzato ventiquattresimo assoluto e settimo degli Aspiranti.