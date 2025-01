Verzuolo commemora il Giorno della Memoria

In occasione della celebrazione a livello internazionale il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto, lunedì 27 gennaio, l’amministrazione comunale di Verzuolo, in collaborazione con l’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) Sezione di Verzuolo, organizza un momento pubblico di commemorazione in piazza Alessandro Schiffer, nel borgo di Villanovetta, alle 17.

Schiffer di origine ebree, anche se poi battezzato, causa la legge razziale, fu ucciso nel campo di concentramento di Auschwitz.

La partecipazione è libera.

Chi prenderà parte al momento di riflessione è invitato a portare un lumino, quale simbolo della manifestazione.

Martedì 28 gennaio, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la biblioteca civica “Cesare Segre” e l’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Verzuolo, propone una serie di letture dedicate alla tematica della Shoah. Alla mattinata e al pomeriggio parteciperanno gli alunni e le alunne delle classi quinte della scuola primaria.

Le letture saranno proposte in quattro turni: tre al mattino, ad ogni ora a partire dalle 9,30, e uno al pomeriggio, dalle 14,30 alle 15,30.

Questi eventi rappresentano un’importante occasione di riflessione e sensibilizzazione, coinvolgendo attivamente scuole, istituzioni e cittadini per mantenere viva la memoria storica.