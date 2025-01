Il prefetto di Cuneo Mariano Savastano in visita al COM di Ceva

Nella giornata di giovedì 23 gennaio il prefetto di Cuneo Mariano Savastano si è recato in visita al comune di Ceva.

L’incontro si è inserito nel ciclo di visite ai Centri Operativi Misti di emergenza sovracomunale (COM) presenti nella Provincia di Cuneo, visite annunciate a ottobre durante l’evento tenutosi presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la Settimana Nazionale della Protezione Civile.

Questi appuntamenti sono l’occasione per stimolare le amministrazioni ad adoperarsi nel far fronte a eventuali carenze e per raccogliere spunti e suggestioni che permettano alla Protezione Civile di andare incontro alle reali esigenze delle comunità, di cui si fanno portavoce le amministrazioni e le strutture e i corpi della Protezione Civile locale.

Nello specifico, il COM di Ceva ricomprende 32 Comuni afferenti a tutto il territorio del Cebano e dell’Alta Langa.

Il momento di confronto col territorio Cebano, a cui hanno partecipato membri dell’Amministrazione Comunale, rappresentanti dell’Ente Provincia e delle Forze dell’Ordine e sindaci dei Comuni limitrofi, è stata un’occasione per una riflessione condivisa che ha portato alla proposta di svolgere più volte esercitazioni coinvolgendo non solo gli operatori, quali i Vigili del Fuoco o i volontari della Protezione Civile stessa, ma anche la cittadinanza.

Il dialogo con il prefetto ha visti coinvolti, oltre al sindaco Fabio Mottinelli, la viceprefetto Claudia Bergia, il capo di gabinetto del prefetto Francesco D’Angelo, il quale nel 2016 aveva coordinato proprio il COM locale, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Corrado Romano, Luca Del Negro, funzionario tecnico presso la Regione Piemonte per il settore Protezione Civile e sistema antincendi boschivi, e Giorgio Giraudo, dell’Ente Provincia, in rappresentanza del comparto Protezione Civile.

Al termine dell’incontro, il prefetto ha visitato le sale operative del COM di Ceva situate al terzo piano del Palazzo Comunale.

“Una visita che onora la nostra città e tutto il territorio rappresentato dal COM.” ha commentato il primo cittadino “Un tavolo ricco di interventi qualificati sul tema importante della protezione civile, della gestione dell'emergenza, ma soprattutto della prevenzione. È stato importante per noi amministratori sentire la vicinanza della Prefettura, ma in generale di tutti gli enti, i corpi, le strutture e le organizzazioni che operano fianco a fianco insieme con noi per tutelare la sicurezza dei nostri concittadini.”