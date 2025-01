Sci alpino: dodicesimo posto per Marta Bassino nella discesa di Garmisch

Dodicesimo posto (in coabitazione con Kajsa Vickhoff) per Marta Bassino nella discesa di Garmisch Partenkirchen, valida per la Coppa del mondo femminile 24/25.

Una gara dominata dall'Italia con il successo di Federica Brignone davanti a Sofia Goggia per un solo centesimo.

Sul terzo gradino del podio l'elvetica Corinne Suter. Quarta la statunitense Breezy Johnson, poi Gut-Behrami e Lauren Macuga.

Per Marta, protagonista di una buona prova, tempo finale di 1:36.79, a 96 centesimi da Brignone.

Domenica la tappa bavarese si completa con il superG: partenza fissata alle ore 11.