Coldiretti Cuneo: l’agricoltura sceglie il linguaggio dei giovani [VIDEO]

Dall’altro dei suoi trentamila associati che la pongono ai vertici nazionali dell’Associazione agricola più importante del Paese, Coldiretti Cuneo affronta le nuove sfide dei mercati nazionali ed europei puntando sulle nuove generazioni e sulla fornitura di servizi alle imprese sempre più specializzati. Un linguaggio innovativo che, pur facendo tesoro di una illustre e radicata tradizione, bene si affianca all’evoluzione in atto nei sistemi lavorativi. Le nuove tecnologie sono oggi un supporto sempre più strategico per il comparto che deve fare i conti con direttive europee a volte non consone alla diversificazione del nostro territorio e alle sue produzioni peculiari. A questo si devono aggiungere criticità di tipo climatico, ambientale e sanitario, che anche per il 2024 in alcuni settori hanno impoverito la produttività. Aspetti sui quali occorre intervenire, anche con il sostegno istituzionale, per evitare che si depauperi uno dei patrimoni storicamente più importanti della provincia di Cuneo.

Segui su DIXTV l’intervista al presidente e al direttore di Coldiretti Cuneo Enrico Nada e Francesco Goffredo.





GUARDA QUI: