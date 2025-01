La cuneese Aurora Dell’Aquila sul podio a Lavis

Sabato 18 gennaio, al Palazzetto dello sport di Lavis, Trento, si è disputato il 16° Trofeo Internazionale di Judo “Città di Lavis”, una delle competizioni più importanti a livello nazionale, che ha visto la partecipazione di oltre 1200 atleti e 140 società.

Aurora Dell’Aquila, alla sua prima gara da agonista, ha rappresentato con grinta e determinazione il Kodokan Cuneo nella categoria Esordienti A 36 kg. La categoria, che comprendeva otto judoka, ha visto Aurora impegnata in tre incontri. Due di questi sono stati vinti per ippon grazie a tecniche effettuate in ginocchio (seoi nage); l’unico incontro perso è stato con un’avversaria particolarmente ostica, che si è deciso sulla gestione delle ammonizioni (shido), con la giovane judoka che ha ceduto per un soffio per somma di penalità.

Nonostante la sconfitta, la partecipazione di Aurora è stata assolutamente positiva; ha mostrato grinta, carattere e buona tecnica, conquistando una meritata medaglia d’argento.

Questo risultato è la conferma che il lavoro svolto finora sta dando buoni frutti, ma è anche un chiaro segnale che c’è ancora tanto lavoro da fare. Il percorso di miglioramento prosegue, con l’obiettivo di affinare ulteriormente le capacità tecniche, l’approccio alle prese e la gestione strategica degli avversari.

Per gli allenatori questo podio rappresenta un ottimo inizio, un segno di come il lavoro e l’impegno portano i giusti frutti. La strada da percorrere è lunga ma con tenacia e determinazione, il 2025 sarà ricco di sfide e risultati.