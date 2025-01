Sciopero treni fino alle 20.59 di stasera: cancellate le corse del mattino sulla Cuneo-Ventimiglia

Si avvisa che a causa di uno Sciopero Trenitalia dalle 21:00 di Sabato 25 Gennaio alle ore 20:59 di Domenica 26 Gennaio 2025:

Per il trasporto Regionale, non sono garantiti i servizi essenziali in quanto previsti in caso di sciopero solo nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Relazione Cuneo-Ventimiglia e vv.:

* 22952 Ventimiglia 06:18 - Cuneo 09:19 - Cancellato

* 22955 Cuneo 06:41 - Ventimiglia 09:21 - Cancellato

* 22953 Cuneo 08:41 - Ventimiglia 11:21 - Cancellato

* 22956 Ventimiglia 10:39 - Cuneo 13:19 - Cancellato

* 22959 Cuneo 14:41 - Ventimiglia 17:33 - Rischio Cancellazione

* 22958 Ventimiglia 16:20 - Cuneo 19:19 - Rischio cancellazione

* 22957 Cuneo 17:15 - Ventimiglia 20:05 - Rischio cancellazione

* 22964 Ventimiglia 18:49 - Cuneo 21:19 - Rischio cancellazione

Navette Limone-Tende e vv.:

- 22965 Limone 07:50 - Tende 08:24 - *Cancellato

- 22966 Tende 08:40 - Limone 09:10 - Cancellato

- 22967 Limone 10:15 - Tende 10:45 - Cancellato

- 22968 Tende 11:15 - Limone 11:45 - Cancellato

- 22971 Limone 14:40 - Tende 15:10 - Rischio Cancellazione

- 22972 Tende 15:52 - Limone 16:22 - Rischio Cancellazione

- 22973 Limone 16:37 - Tende 17:07 - Rischio Cancellazione

- 22974 Tende 17:22 - Limone 17:52 - Rischio Cancellazione

Tutti gli altri treni sulla tratta Limone-Cuneo saranno soggetti a cancellazioni o variazioni per sciopero.

Verificate su Viaggiatreno.it lo stato del vostro treno prima della partenza.

I giorni successivi si prevede la cicolazione regolare fino a nuovo avviso

In caso di sciopero, i viaggiatori possono cambiare il biglietto entro le 23:59 del giorno antecedente la partenza.

Rimborsi possono essere effettuati secondo le modalità prevista da Trenitalia.

Informazioni senza garanzia. Verificate sempre www.trenitalia.com e viaggiatreno.it per informazioni in tempo reale sul vostro treno.