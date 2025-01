Volley A2/F - Orgoglio Puma! La Bam Mondovì corsara a Imola con un netto 0-3

La Bam Mondovì vince in casa della Clai Imola per 0-3 e tiene ancora accese le speranze di salvezza. Un successo che ha permesso alle pumine di conquistare i primi punti in trasferta, proprio nell'ultima gara lontana dal PalaManera di questa regular season. Per le pumine si è trattata di una vittoria tutto cuore e grinta.

Dopo una partenza complicata, con un distacco di sei punti da recuperare, le ragazze di Basso hanno ritrovato i giusti equilibri, conquistando il primo set ai vantaggi e con autorità i restandi due. Per il Puma tanta sostanza in difesa e in attacco, dove Giulia Viscioni (16) e Teresa Bosso (18) hanno fatto la voce grossa.

PRIMO SET: dopo una partenza equilibrata la Clai Imola prende il sopravvento, 8-2. Nel frattempo era giunta già la richiesta di time-out da parte della panchina del P uma. Break monregalese. Le pumine hanno difficoltà a sfondare il muro avversario, 10-4. Sul punteggio di 11-4 arriva il time-out chiesto da coach Basso. Il videocheck restituisce due punti alla Bam, che recupera punto su punto. Sul 15-12 è coach Caliendo a fermare il gioco e a chiamare il time-out. La ricezione del Puma torna a traballare e la Clai torna a +4 sul 18-14. Le pumine non mollano e conquistano un nuovo break. Si torna in parità sul 18-18. Nuovo time-out per Nello Caliendo. La Bam passa clamorosamente in vantaggio, 19-20. Controsorpasso Imola, 21-20. Ace di Pomili, 24-21. Con le unghie e con i denti il Puma ritrova la parità, 24-24. Si prosegue ai vantaggi e Mondovì la spunta 26-28.

SECONDO SET: riparte bene la Bam, 2-4. Si torna in parità. Nuovo break monregalese, 6-9. Ancora equilibrio sul 10-10. Time-out chiesto da Nello Caliendo sull'11-14. Le romagnole reagiscono e rosicchiano due lunghezze. Le pumine giocano in fiducia e tornano a +3. Difesa del Puma solida e Bam sul 14-19. Le ragazze di Basso continuano a spingere con determinazione e si portano sul 16-23. Time-out chiesto da coach Caliendo. Al rientro in campo arriva anche il punto numero 24. Poco dopo arriva la diagonale vincente di Giulia Viscioni, che fissa il punteggio sul 18-25.

TERZO SET: partenza sprint per il Puma, 0-3. Si torna in parità sul 7-7. Break a favore della Bam, 8-12. Time-out chiesto da Nello Caliendo sull'8-13. Si torna in campo e Imola rosicchia due lunghezze. Le pumine tornano a +5 sull'11-16. Time Out chiesto da Basso sul 18-20. L'errore al servizio di Imola porta il punteggio sul 20-23. Per il Puma arrivano tre match-point sul 21-24. L'occasione è ghiotta e al primo tentativo le monregalesi chiudono i conti sul 21-25. Vittoria della Bam Mondovì!