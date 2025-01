Barolo piange Oreste Brezza, scomparso a 92 anni

Addio a Oreste Brezza, scomparso all'età di 92 anni con una lunga carriera nel mondo dell'enogastronomia, tra i primi produttori di vino delle Langhe e ristoratore, come suo padre.



Il Rosario sarà recitato domenica 26, alle 20.30, nellachiesa parrocchiale di San Donato a Barolo. Nella stessa chiesa domani lunedì 27, alle 14.30, verranno celebrati i funerali.



Profondo il cordoglio dell'Amministrazione comunale e del sindaco Fulvio Mazzocchi, che lo ricorda: “E' stato uno degli imprenditori più lungimiranti del nostro paese e territorio. Ha sempre operato con serio impegno, puntando sulla qualità e sull'accoglienza di qualità. E' stato sicuramente uno degli artefici della crescita dell'enogastronomia e della ristorazione di alta qualità e dell'accoglienza turistica di Barolo e dintorni. Era un grande cantiniere e i suoi vini sono sempre stati tra i più pregiati del territorio. Era una figura di riferimento per tutta la comunità, molto intelligente ed equilibrato, che ha sempre affrontato le sfide con il sorriso. Nutro una grande stima per Oreste e la sua famiglia. Ha fatto la storia del nostro territorio”.



Lascia la moglie Carla Scarzello, al suo fianco da 60 anni, con la loro grande famiglia e i figli Tiziana ed Enzo che lo hanno seguito nelle attività di famiglia.