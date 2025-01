Volley A2M. Troppo forte Siena per la Cuneo di oggi: Emma Villas vince 1-3

Siena torna prepotentemente in piena corsa per i play off, ma nessuno nutriva dubbi sulle capacità di riuscirci per la squadra di Gianluca Graziosi. La sfida di Cuneo finisce 1-3 per Emma Villas (25-21/22-25/23-25/23-25) che fa così sua l'intera posta in palio contro una MA Acqua S.Bernardo che ha dato tutto quanto poteva.

Ha vinto chi tecnicamente in questo momento ha qualcosa in più. A partire dall'opposto, ma non solo. Cuneo ha giocato con un solo schiacciatore che riusciva a mettere giù la palla, Felice Sette, mentre Karli Allik ha fatto tanta, troppa difficoltà. E con Brignach che dopo un primo set a livelli di sufficienza è stato ingabbiato nel muro senese (12-4 l'impietoso confronto di squadra), per Sottile è stata dura trovare sbocchi. Più centellinati del solito i due centrali, ma come detto la prima linea senese è stata bravissima a marcarli.

Insomma, il ritornello è sempre lo stesso: quando manca una mano pesante è difficile vincere e se dall'altra parte della rete hai una signora squadra com'è Siena diventa quasi impossibile. Ma Cuneo ci ha provato, ed i 1300 spettatori presenti sugli spalti hanno gradito: lo spettacolo in campo non è mancato.

Dall'altra parte della rete, dopo un primo set nel quale tutta la squadra ha faticato, sono prepotentemente saliti di rendimento Randazzo, autore di una grandissima prova (53% su 32 attacchi), insieme con l'opposto Nelli. Su tutti ha vegliato l'ottima regia del francese Nevot.

Presente a bordo campo il brasiliano Maciel, giunto ieri a Cuneo, che in settimana si unirà ai compagni negli allenamenti: passa (anche) per le sue mani il finale di stagione della squadra di Matteo Battocchio: "È da qualche settimana che non fa allenamenti insieme ad una squadra - ha detto di lui l'allenatore a fine gara -, vediamo quando sarà pronto. Per noi rappresenta una scelta in più, si giocherà il posto con Brignach e Pinali".

IL MATCH

Il primo break dell'incontro lo ottiene Cuneo con Davide Brignach che mette a terra il punto del 3-1. L'allungo piemontese nel turno al servizio di Brignach: Volpato mura a sangue Trillini, lo stesso opposto dalla linea dei nove metri mette a terra un ace e Sette trova le mani alte del muro toscano: sul 9-4 coach Graziosi è costretto a chiamare time out. Si riprende a giocare, ma è ancora la MA Acqua S.Bernardo ad andare a punti sull'errore in ricostruzione dei toscani (10-4). Siena ribatte con il suo opposto in battuta: due punti di Randazzo portano Emma Villas a -3 (11-8), che torna sotto 13-12 con il muro di Trillini su Codarin il quale sbaglia anche l'attacco successivo. Cuneo torna a +3 con il punto di Brignach (17-14), ma la pipe di Allik è fermata dal muro di Nelli (17-16) e subito dopo Siena trova la parità a quota 18 con l'ace dello stesso opposto. Randazzo mette fuori un attacco, Cuneo torna avanti 20-18, poi la svolta nel turno al servizio di Allik: prima Brignach e poi Sette murano Nelli e c'è il set ball piemontese sul 24-20. Chiude, 25-21, un attacco di Sette.

Secondo set, Cuneo avanti 4-2 sull'errore di Cattaneo, ma immediato pareggio senese con il muro di Trillini su Brignach. Biancoblu di nuovo avanti di un break (7-5) per il fallo fischiato a Randazzo che poi però trova il punto della parità sull'11-11 e regala anche a Siena anche il primo break dell'incontro sul 12-14, muro su Brignach. I piemontesi pareggiano con Allik (14-14), ma Emma Villas ritrova il +2 con Cattaneo (17-19) che con l'ace e l'attacco di Nelli va al set ball sul 20-24. Entra Pinali per Brignach, poi Battocchio mette dentro anche Mastrangelo al servizio e Malavasi per Allik: lo schiacciatore annulla il primo, mentre Pinali riaccende le speranze piemontesi (22-24) ma Mastrangelo sbaglia la seconda battuta e la partita si riapre (22-25).

Due punti di Codarin portano Cuneo avanti 4-2 nel terzo, Siena pareggia a 5, ace di Cattaneo, con i piemontesi che vanno a +3 (9-6) sul punto di Allik e il mani e fuori di Volpato nel turno al servizio di Sette. Siena si ripresenta con Nelli in battuta: punto di Randazzo in attacco, errore di Allik e le squadre sono ancora pari sul 9-9. Gli animi in campo si accendono, arriva un cartellino giallo per parte mentre il muro di Codarin e il punto di Sottile riportano Cuneo avanti di tre lunghezze sul 12-9. Toscani ancora a -1 sul 13-12, errore di Codarin, ennesimo pareggio raggiunto con il muro di Randazzo su Volpato del 16-16, poi c'è il sorpasso Emma Villas (17-18) per mano di Rossi che ferma Allik a muro. Siena trova il break nel momento chiave del set con un gran servizio di Nevot (20-22) al quale risponde Codarin per il 22-22, ma un gran muro a uno di Randazzo su Brignach porta Emma Villas al set ball avanti di un break (22-24). Sette ne annulla uno, per Cuneo entrano Mastrangelo al servizio e Pinali, ma la manovra non riesce: è ancora Randazzo a portare Siena sull'1-2.

Cuneo subisce il contraccolpo, Randazzo in attacco ed un muro di Trillini lanciano subito Siena avanti 0-3 nel quarto set con i toscani che scappano 3-7 sull'errore di Allik. Un mani e fuori di Sette e la battuta vincente di Allik ridanno fiducia a Cuneo che prima torna sotto 6-7 e poi la parità ed il sorpasso (9-8) sui due errori commessi da Nelli e Rossi . Un altro tocco intelligente di Sette dà il break ai piemontesi (11-9), ma ci pensa ancora Nelli a riequilibrare le sorti del set sul 12-12 e poi arriva il muro di Randazzo su Malavasi del 14-16 senese. Arriva un'invasione della prima linea cuneese (Volpato) per il 17-20 di Emma Villas, Cuneo ripone le ultime speranze di rimonta sul mani e fuori di Allik (21-22) ma non riesce a ricucire il break: la partita si chiude con il mani e fuori di Randazzo per l'1-3 di Siena.