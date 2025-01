Manifestazione dei lavoratori del comparto agricolo a Cuneo: divieti in corso Nizza e piazza Galimberti

Nella mattinata di giovedì 30 gennaio, in occasione di una manifestazione dei lavoratori del comparto agricolo, sono previste alcune modifiche alla viabilità cittadina. Il corteo dei trattori partirà da via Degli Artigiani a Beinette (zona industriale) e seguirà il percorso attraverso via Genova in direzione Cuneo, per poi percorrere via Savona, corso Marconi, corso Garibaldi, piazza Galimberti, corso Nizza, corso Brunet e viale Angeli. Il ritorno è previsto sulla stessa direttrice. Dalle ore 10 alle 12, sarà vietato il transito dei veicoli lungo il percorso del corteo. In particolare, non sarà possibile transitare su corso Nizza tra l’incrocio con i corsi Giolitti e Brunet e piazza Galimberti e sulla stessa piazza dedicata all’eroe della Resistenza. La polizia stradale potrà effettuare ulteriori deviazioni e modifiche al traffico per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone.