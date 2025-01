Niente sfilata per il Carnevale di Dronero, il Comune spegne le polemiche: "Rammarico da parte nostra, abbiamo delle responsabilità"

Il Comune di Dronero interviene con una nota ufficiale sulle polemiche seguite all'annuncio della mancata sfilata per il Carnevale di Dronero, come da nostro articolo dello scorso 23 gennaio.

Dronero. Ormai tutti lo sanno: la sfilata dei gruppi mascherati a Dronero non si farà. Assumersi le proprie responsabilità ed essere consapevoli di errori e mancanze è, a nostro avviso, non solo un dovere ma anche un modo corretto di affrontare la realtà.

***

Noi come Amministrazione Comunale lo facciamo. Non aver colto pienamente il forte legame emotivo che univa ed unisce tante persone alla sfilata dei gruppi mascherati ci rammarica profondamente.

Con la consapevolezza che dagli errori si può e si deve imparare, ci impegniamo fin da ora a realizzare, per il 2026, un Carnevale Dronerese che non solo recuperi la tradizione della sfilata dei gruppi mascherati, ma che sia arricchito da un calendario di eventi capace di coinvolgere e appassionare ancora più persone. Grazie alla collaborazione e all’entusiasmo di tutti, vogliamo tornare a vivere insieme la magia e la gioia di questo momento di festa, che da oltre un secolo unisce la nostra comunità.

Rispondere, però, a chi, cogliendo l'occasione, ha sostenuto e sostiene che "a Dronero non c'è niente da fare" è per noi, come Amministrazione, un dovere.

Riconosciamo e difendiamo con orgoglio l’operato di centinaia di persone che, con dedizione e fatica, si impegnano, quotidianamente, per rendere la città un luogo vivo e accogliente. Ogni iniziativa, evento e attività che arricchisce la nostra comunità è il frutto del contributo di chi, professionalmente o come volontario, lavora con passione per il bene di tutti, smentendo con i fatti chi sostiene che "a Dronero non succede mai niente".

Con 270 giorni di attività su 366, il 2024 ha visto Dronero animarsi con eventi, appuntamenti, piccoli e grandi, e iniziative, (realizzati, in gran parte, con il contributo diretto del Comune di Dronero) per tutte le fasce di età, confermando la vitalità e l’impegno della nostra città.

Questo è il programma degli eventi e delle attività che hanno animato la nostra città: i tre giorni di Anciue, la Fiera degli Acciugai (con spettacoli ed eventi per tutte le età); la stagione espositiva e gli incontri al Museo Mallé; la stagione cinematografica al Cinema Teatro Iris (a cura di OpS) e gli appuntamenti estivi (in collaborazione con CineCamper e CAI), per un totale di oltre 30 appuntamenti; due edizioni del Ponte del Dialogo: 11 giorni dedicati alla cultura e allo spettacolo con 56 appuntamenti che hanno portato a Dronero ospiti come Umberto Galimberti, Sigfrido Ranucci, Mario Calabresi, Dario Fabbri, Vito Mancuso, Walter Siti e Mauro Covacich, oltre a un’edizione speciale dedicata alla poesia; gli eventi di Alpi Vive, Natura Resistente e gli incontri di Tracce (a cura di Afp e CeST); oltre 20 attività legate al progetto Culturalmente (edizione primavera); Dronero: un Borgo Ritrovato e Il Borgo dei Ragazzi (a cura di Dronero Cult); la stagione teatrale con più di 20 spettacoli per tutte le età, sia al Cinema Teatro Iris sia all’aperto (a cura di OpS e Santi Briganti) più alcuni eventi organizzati da altre associazioni e ONG; gli appuntamenti e gli spettacoli di Blink Circolo Magico; la Passeggiata per la Vita; il Trofeo Città di Dronero di Bocce; gli appuntamenti dedicati al 25 aprile; il Carnevale, la Mangiando Pedalando, i tre giorni dell’Agriaperitivo, i Mercatini di Natale, la Cena dei Maglioni e tutti gli appuntamenti di dicembre, laboratori, spettacoli, auguri sotto l’albero (a cura della Pro Loco di Dronero); la Festa dello Sport.

Senza dimenticare le attività dello spazio Dfactory-Sala Milli Chegai quale aula studio, spazio aggregativo e supporto scolastico dal lunedì al giovedì, che ha anche proposto un fitto calendario di laboratori e letture animate per famiglie e bambini; gli appuntamenti agli orti didattici (a cura di Mastro Geppetto, in collaborazione con l’I.C. Dronero, l’Istituto Alberghiero e altri partner); eventi dedicati all’outdoor (a cura di Effetto Farfalla); gli appuntamenti di Espaci Occitan; la conferenza “Falciamo” e gli incontri de “La Saletta”(a cura dell’associazione Prometheus); eventi e spettacoli del Circolo Clandestino; le attività per la Terza Età del progetto “Anziani in Valle” (a cura del Consorzio Socio-Assistenziale in collaborazione con enti e associazioni del territorio); le attività del Caffè Alzheimer; le iniziative dell'Associazione Nazionale Alpini di Dronero, eventi a cura del Consorzio Turistico Valle Maira; le feste patronali e la Fiera della Torta di Tetti e molte altre attività organizzate da enti, associazioni e gruppi, insieme alle attività annuali ed estive degli oratori e le numerose iniziative legate al mondo dello sport dronerese

Con 270 giorni di eventi e attività su 366, il 2024 ha confermato Dronero come una città viva e attiva, capace di offrire opportunità per tutti. Tuttavia, crediamo che si possa fare ancora di più: il nostro obiettivo è continuare a migliorare e ampliare il calendario con nuove iniziative e occasioni di incontro. Parallelamente, l’Amministrazione Comunale sta lavorando per recuperare e valorizzare quegli eventi che, nel passato, hanno rappresentato la tradizione e l’identità di Dronero, per riportarli al centro della vita cittadina.

Come Amministrazione, crediamo che per crescere sia fondamentale ascoltare i cittadini: ci mettiamo, dunque, anche, in ascolto, per raccogliere idee, suggerimenti e proposte da parte dei cittadini affinché Dronero possa offrire ancora di più; ma per rendere la nostra città ancora più viva è necessario che altri si affianchino a quanti, già numerosi, si impegnano attivamente, mettendo in campo energie e competenze al servizio della comunità.