Freedom FC Women, ancora rimandato l'appuntamento con la vittoria

Appuntamento ancora rimandato. La Freedom FC Women non riesce a ritrovare una vittoria che manca dal 20 ottobre scorso, impattando sull'1-1 con il San Marino Academy, al termine di una gara combattuta e, a tratti, vibrante: alle biancoblu di mister Ardizzone non basta il primo gol “cuneese” di Giulia Bison ed almeno due clamorose occasioni a tu per tu con Limardi, le “Titane” strappano un prezioso punto grazie all'ex Angelica Poli.

LA CRONACA - 4-1-4-1 per le padrone di casa: in porta Korenciova, difesa con Cuciniello, Brscic, Stankova e Devoto; Pasquali davanti alla difesa, in mediana Harvey, Tamborini, Zanni e Fracaros; Bison punta centrale. 5-4-1 per il San Marino Academy: in porta Limardi, difesa formata da Peare, Congia, Gardel, Larocca e Ventura; in mediana Battaglioli, Marchetti, Bertolotti e Poli, davanti Tamburini.

Il primo guizzo è ospite: al 5' botta da fuori di un'altra ex, Battaglioli, con palla alta di poco. La Freedom risponde 2' dopo: Bison penetra da sinistra e calcia, si oppone il portiere. Al 18' azione insistita delle piemontesi che porta al tiro Pasquali, palla deviata in corner. E' il preludio al vantaggio che arriva dopo una manciata di secondi, quando Bison è la più lesta di tutti, su palla tenuta viva sul fondo da Tamborini e deviata da Harvey, a calciare in mischia e battere Limardi. La seconda metà della prima frazione si assesta sui canoni dell'equilibrio, si va così all'intervallo sull'1-0. Dentro Dicataldo per l'acciaccata Harvey. Nella ripresa, la prima chance è per la Freedom, con una bella percussione centrale di Bison, ma al 55' la doccia fredda: palla persa da Pasquali a centrocampo e contropiede ospite, palla a Poli che, partita sul fuorigioco, entra nei 16 metri e non lascia scampo a Korenciova, 1-1.

Le padrone di casa, pur scosse, si ributtano subito in attacco: al 62' super ripartenza solitaria di Dicataldo che entra in area e calcia, Limardi si rifugia in corner; al 67' altra penetrazione di Bison che infila in area per la stessa Dicataldo, la quale tira addosso al portiere. Un minuto dopo, Bison va ancora via in dribbling e, davanti all'estremo difensore avversario, conclude troppo centralmente. Sul proseguimento, proteste biancoblu per l'atterramento in area di Devoto, con l'arbitro che lascia correre. Ancora Freedom al 72': grande affondo di Maffei a sinistra, cross basso e Congia rischia l'autorete, costringendo Limardi all'intervento sulla linea. Le cuneesi rischiano la beffa nel finale: al minuto 86' clamorosa opportunità per il San Marino, sull'angolo da destra svirgolato da Giuliano, palla che arriva sui piedi di Larocca che tira da pochi passi, miracolo di Korenciova. Finisce 1-1, mercoledì 29 gennaio (ore 12) la Freedom FC Women ci riprova: al “Paschiero” arriva la Vis Mediterranea fanalino di coda, per il recupero della quattordicesima giornata. Ingresso libero.

FREEDOM FC WOMEN-SAN MARINO ACADEMY 1-1 (Reti: 19' Bison (F), 55' Poli (S))

FREEDOM FC WOMEN (4-1-4-1): Korenciova, Cuciniello, Brscic, Stankova (65' Maffei), Devoto; Pasquali, Harvey (45' Dicataldo), Tamborini (65' Giuliano), Zanni (75' Coda), Fracaros (84' Fracaros); Bison. A disp. Nucera, Marenco, Micheli, Adugbe. All. Ardizzone.

SAN MARINO ACADEMY (5-4-1): Limardi, Peare, Congia, Gardel, Larocca, Ventura (70' Weithofer); Battaglioli (75' Crocioni), Marchetti, Bertolotti, Poli (70' Miotto); Tamburini. A disp. Montanari, Fancellu, Galli, Ciavatta, Magni, Pirini. All. Bragantini.

Arbitro: Filippo Vigo di Lodi (Riccardo Zebini di Rovigo ed Emanuele Toniutto di Como)

Ammonite: Maffei e Bison (F).