Bene Vagienna, il Comune vince la causa al Tar sul discusso ampliamento dell’allevamento avicolo

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ha respinto il ricorso promosso dal Comitato dell’Isola contro il Comune di Bene Vagienna e la Provincia di Cuneo ( leggi qui ).

A farlo sapere, con una nota, l’Amministrazione benese, che aggiorna sull’esito del ricorso (Prov. n. 149/2025 nella seduta del 17/12/2024) col quale il comitato di cittadini chiedeva l’annullamento del permesso a costruire n. 19/2020 rilasciato dal Comune e dei provvedimenti di compatibilità ambientale rilasciati dalla Provincia, provvedimenti coi quali si autorizzava un incremento del numero di polli allevabili.

"Il permesso a costruire rilasciato dal Comune, che autorizzava l’ampliamento e la contestuale rilocalizzazione dell’allevamento avicolo in frazione Isola a Bene Vagienna mediante la costruzione di due maniche di stalla per un totale di 29.800 polli, nel rispetto delle norme di Piano Regolatore, è stato dichiarato legittimo dalla sentenza del tribunale – si spiega dal Municipio –. Al termine dei lavori la costruzione di un solo capannone è dipesa esclusivamente dal proprietario attuale, per scelta volontaria".

Dal Comune si annota ancora che, "relativamente ai provvedimenti rilasciati dalla Provincia, il Tar ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto la Provincia ha disposto nel frattempo l’annullamento degli stessi in autotutela, a seguito di sollecito dell’Amministrazione comunale".

In sintesi, "la conclusione positiva della vicenda a favore del Comune di Bene Vagienna denota come l’Amministrazione comunale e l’ufficio tecnico abbiano agito correttamente nei confronti dei diritti dei cittadini, nel rispetto delle norme urbanistiche ed evitando danni patrimoniali all’ente".