A Dronero uno spettacolo cuneese per non dimenticare

Venerdì 31 gennaio, alle ore 18.30, il cineteatro Iris di Dronero è lieta di ospitare lo spettacolo teatrale per famiglie “Viaggio ad Auschwitz A/R”, prodotto dalla compagnia Melarancio di Cuneo, scritto e interpretato da Gimmi Basilotta per la regia di Luciano Nattino, con le scenografie Gimmi Basilotta e le musiche suonate dal vivo di Isacco Basilotta.

La storia di un uomo convinto della sua integrità morale e del suo senso di giustizia che un giorno, durante la visita al campo di concentramento di Buchenwald, immaginandosi prigioniero in quel luogo, scopre il lato oscuro di sé e drammaticamente comprende che in quella condizione potrebbe per la sua sopravvivenza abiurare a tutti i suoi principi etici.

Per uscire dal baratro in cui questa scoperta lo ha sprofondato, parte per un lungo pellegrinaggio a piedi, seguendo le rotte della deportazione, ricercando se stesso, i fatti e le storie di un’umanità offesa e scoprendo il potere taumaturgico del contatto e della relazione con la gente e con il mondo. La storia del lungo cammino che ha ripercorso il viaggio di deportazione di ventisei ebrei catturati in provincia di Cuneo. Lo spettacolo è adatto a partire dagli 11 anni d'età. Per prenotazioni contattare la mail cineteatroiris.ops@gmail.com o il numero 3407439443.