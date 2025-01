Lotteria Stracôni CamMinaevinci: ecco l'elenco dei vincitori

È in programma venerdì 7 febbraio alle ore 19, presso l’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo, la cerimonia di premiazione della lotteria Stracôni CamMinaevinci.

Lunedì 6 gennaio si è tenuta l’estrazione dei premi della lotteria CamMinaevinci. Dopo aver effettuato le opportune verifiche, la Stracôni è pronta a consegnare i premi e vuole farlo in grande stile.

Alla premiazione è invitato tutto il popolo della Stracôni, sarà una grande festa per concludere al meglio l’edizione 2024. La serata, nel pieno spirito della Stracôni, sarà caratterizzata da divertimento e allegria. Il valore aggiunto della cerimonia sarà la gradita presenza di tutte le persone che da oltre 40 edizioni fanno grande la Stracôni: i partner commerciali, il comitato organizzatore, i volontari e tutto il popolo della stracittadina solidale.

Ai vincitori verranno consegnati i ricchi premi messi a disposizione grazie alla generosità degli sponsor, che ancora una volta hanno dimostrato grande stima e amicizia nei confronti della stracittadina solidale di Cuneo. Buoni spesa, buoni per esperienze turistiche, test drive gratuiti, buoni per visite specialistiche e l’ambitissima mini crociera nel Mediterraneo per due persone. Per questo prezioso catalogo di premi bisogna ringraziare Robe di Viaggio, Lilium Spazio Medico, Armando Group e Il Podio Sport. Saranno direttamente loro a consegnare i premi, come segno di gratitudine per aver messo a disposizione della lotteria tali doni preziosi.

Inoltre per chi lo desidera è ancora possibile iscriversi alla crociera ad un prezzo vantaggioso che verrà illustrato durante la serata, un motivo in più per partecipare.

CamMinaevinci, alla sua prima edizione, ha riscosso grande partecipazione, tanto da far ipotizzare di proporla nuovamente il prossimo anno, sempre con la partecipazione gratuita per gli iscritti alla stracittadina e con premi da sogno messi in palio con la collaborazione degli sponsor.

La lista dei vincitori è consultabile qui: https://www.straconi.it/camminaevinci

Festeggiamo tutti insieme questa serata speciale in attesa della 42° edizione!