Controlli intensificati ad Alba: 5 veicoli sequestrati per mancanza di assicurazione

La Polizia Municipale di Alba, guidata dal comandante Antonio Di Ciancia, ha intensificato i controlli durante le ultime settimane, intervenendo su vari fronti per garantire sicurezza e ordine pubblico.

“Abbiamo sequestrato cinque veicoli per mancanza di assicurazione e applicato la sospensione della patente, in base alla nuova normativa, a un automobilista con punteggio inferiore a venti fermato senza cinture”, ha spiegato Di Ciancia. Inoltre, il turno serale di venerdì scorso è stato dedicato a verifiche su sicurezza urbana e abuso di alcol nelle aree sensibili della città, come la stazione ferroviaria.

Un'altra operazione significativa ha riguardato l’ordine pubblico in via Pola, dove un soggetto responsabile di ubriachezza molesta è stato allontanato con un provvedimento finalizzato al Daspo urbano.

Sul fronte ambientale, controlli mirati nella zona di San Cassiano, Corso Europa e Mussotto hanno portato a sanzioni per smaltimento irregolari di rifiuti. “Abbiamo identificato al Mussotto e denunciato un soggetto responsabile di abbandono seriale di rifiuti, grazie al sistema di videosorveglianza. In questi casi, non si tratta di una semplice sanzione amministrativa, ma di una denuncia penale”, ha precisato il comandante. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane per garantire il rispetto delle norme e contrastare i comportamenti illeciti.