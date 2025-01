Valle Stura, a Demonte un percorso di sostegno alla genitorialità

Nel contesto di "Palest3 giovani", il polo aggregativo permanente dedicato all’accompagnamento alla crescita e allo sviluppo del potenziale di bambini, adolescenti e giovani della Valle Stura, viene offerto un percorso di sostegno alla genitorialità.

Cinque incontri, uno per i genitori di bambini e bambine under 10 e l'altro per chi si confronta quotidianamente con un ragazzo o una ragazza adolescente. Gli incontri sono tenuti da professionisti che lavorano sul capo e possono offrire strumenti per orientarsi nel mondo dell'educazione dei figli.

L'incontro per i genitori dei bimbi che frequentano l'infanzia e la primaria si terrà martedì 18 febbraio: la dott. Anna Polgatti svolgerà il tema "Bimbi in rete, primi approcci al digitale".

Gli incontri per i genitori di ragazzi preadolescenti e adolescenti saranno tenuti dai professionisti dell'Istituto Adler di Cuneo seguendo il seguente programma:

martedì 11 febbraio: "Sempre connessi, la rete tra rischi e opportunità per genitori e figli"

martedì 18 marzo: "Essere genitore di adolescenti, le emozioni, i bisogni e le fatiche degli adulti"

martedì 1 aprile: "Orientarsi, affacciarsi sul futuro tra paure e desideri di genitori e figli"

martedì 6 maggio: "Riflessi nello specchio, Immagine di sé e del proprio corpo"



Tutti gli incontri si svolgeranno presso il salone dell'Oratorio di Demonte, alle 20.30, si richiede l'iscrizione al numero dell'Oratorio 3480476437 entro il venerdì precedente.

“Palestr3 Giovani” è un progetto sostenuto dalla Fondazione CRC all’interno del Bando Spazio Giovani 2024 e realizzato dall’Unione Montana Valle Stura (capofila), Comune di Demonte, Istituto Comprensivo “Lalla Romano”, Parrocchie di Demonte, Cooperativa Sociale Emmanuele, YEPP Valle Stura, Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, e si ispira al concetto di “Palestra” come luogo di crescita, benessere e socializzazione nel quale sono proposte diverse tipologie di allenamenti volti a sviluppare le capacità innate, potenziare le competenze già in essere e scoprire nuove attitudini e passioni.