Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, buona prova di squadra al "41° Cross della Pellerina"

Buona prova di squadra per gli atleti dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo che domenica mattina 26 gennaio hanno preso parte al "41° Cross della Pellerina", un classico del calendario, valido come prima prova del Campionato di Società.

Subito in palla i 3 alfieri rossi Under 18 Diego Poletto, Ismaele Bertola e Piergiorgio Baldi che si sono resi protagonisti sul percorso di 8 km. Per il biellese Poletto, all’esordio con la nuova casacca, ottima seconda piazza in 29’13” dietro Pietro Ruga vincitore in 29”04, Ismaele Bertola si è distinto piazzandosi al 13° posto (31’42”) e Piergiorgio si è difeso al 27° posto (35’07”).

Grazie questi piazzamenti la speciale classifica a squadre U18 vede il sodalizio monregalese al 3° posto dietro i campioni d’Italia del VCO Sport Project e in lotta per conquistare il pass per la finale italiana di Cassino.

Purtroppo, fuori classifica gli allievi a causa del DNF di Giorgio Comino che non ha concluso la prova rendendo vana la pur ottima prestazione dei due compagni di squadra: Matteo Garelli 29° in 20’44” e Alberto Papaleo 42° in 21’34”.

Tra gli uomini si segnala il 17° posto di Michele Aimo che ha coperto i 10 km in 36’22” con Federico Rosso 71° in 41’44” e Matteo Cafiero 75° in 41’55”. In gara anche Ferdinando Pace.