VBC Mondovì, il punto sul settore giovanile con i risultati dell'Under 17 e Under 19

U.17: SAVIGLIANO - VBC MONDOVI’ = 2-3 (25-21,13-25.25-16,26-28,8-15)

VBC MONDOVI’: Fichera (K), Marabotto, Castuccio, Stefanoni, Zvorschi, Artuso, Bella (L1), Gastaudo (L2), Michelotti, Monge, Younes. ALL: Viridiana Polizzi

Nel Campionato U.17 il VBC MONDOVI’ soffre davvero molto, ma al termine di una partita ricca di ricca di alti e bassi e con un po’ troppi errori supera per 3-2 (25-21,13-25.25-16,26-28,8-15) il Savigliano e, grazie alla conquista di questi 2 punti, ottiene matematicamente la seconda posizione in classifica nella regular season.

Nel primo set i monregalesi guidati da Viridiana Polizzi (Marabotto, Castuccio, capitan Fichera, Stefanoni, Zvorschi, Artuso, i liberi Bella e Gastaudo, con successivi inserimenti del solo Michelotti sono stati avanti 14-11 e 19-13, poi si inceppano ed il Savigliano ne ha approfittato, ottenendo prima la parità sul 20-20 e poi chiudendo 25-21. Nella seconda frazione i monregalesi stanno sempre saldamente in vantaggio nel punteggio (8-1, 14-2 e 20-9) , chiudendo senza difficoltà 25-13. Nel terzo set, invece, sono i saviglianesi a dettare il ritmo (9-5,12-8 e 17-8) sino a chiuder e25-16. Nella quarta frazione si procede in equilibrio sino al 15 pari, poi i saviglianesi allungano e si portano prima sul21-18 e poi sul 24-19. A questo punto i monregalesi crescono nel livello di gioco e non commettono più errori, recuperando lo svantaggio sino ad ottenere la parità sul 24-24 e poi andando a chiudere ai vantaggi 28-26. Nel quinto e decisivo set i monregalesi stanno sempre avanti nel punteggio (8-5,12-6) e chiudono senza problemi 15-8.

CLASSIFICA U.17: VBC MONDOVI’ 27, Cuneo Rossa 26 (2 gare in meno), Alba 23, Asti 17, Savigliano 14, Dronero 3, Cuneo Bianca 1.

U.19: VBC MONDOVI BLU – VBC MONDOVI BIANCO= 3-0 (25-13,25-9,25-20)

VBC MONDOVI’ BLU: Bergalla (K), Marabotto, Gallia, Fichera, Rolfo, Leandro, Introzzi (L), Morello, Stefanoni, Matteo Cuniberti. ALL: Riccardo Gallia

VBC MONDOVI’ BIANCO: Peirone (K), Monge, Rosi, Cavallera, Zvorski, Di Maria, Fruttero (L), Fino, Palmieri. ALL. Raffaella Riba

Nel Campionato U.19 il VBC MONDOVI BLU allenato da Riccardo Gallia (Marabotto, Gallia, capitan Bergalla, Fichera, Rolfo, Leandro, il libero Introzzi, con successivi ampi inserimenti di tutti i giocatori presenti a referto, ossia Morello, Stefanoni e Matteo Cuniberti) supera per 3-0 (25-13,25-9,25-20) il VBC MONDOVI’ BIANCO allenato da Raffaella Riba (capitan Peirone, Monge, Cavallera, Rosi, Di Maria, Zvorski, il libero Fruttero, con successivi ampi inserimenti di tutti i giocatori presenti a referto, ossia Fino e Palmieri).

Nei primi due set la squadra blu sta sempre saldamente in vantaggio (7-0 e 16-5 nel primo; 14-4, 15-6 e 22-9) nel secondo, chiudendoli entrambi senza eccessive difficoltà. La terza frazione è stata un po’ più combattuta, con la squadra blu che si è portata prima sul 16-11, poi sul 21-15, quindi sul 23-20 ed infine ha chiuso 25-20.

CLASSIFICA U.19: Cuneo Rosso 39, Cuneo Bianco 22, VBC MONDOVI BLU 20, Asti 19, Boves 17, VBC MONDOVI’ BIANCA 0.