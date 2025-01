Grande successo per l’Alba Shuttle Badminton al torneo “Super Series” di Bolzano

Un weekend pieno di soddisfazioni per l’Alba Shuttle Badminton, che ha partecipato al prestigioso torneo “Super Series” di Bolzano, con nove atleti in gara, capaci di conquistare 14 medaglie: 5 d’oro, 2 d’argento e 7 di bronzo.

Nella categoria Under 13, Leonardo Roopak si è distinto con una prestazione eccezionale, portando a casa l’oro nel doppio maschile, l’argento nel doppio misto e il bronzo nel singolare. Il compagno Thomas Maghinici ha contribuito al trionfo nel doppio maschile, vincendo insieme a Leonardo la medaglia d’oro. Anche Pietro Ronco ha fatto un ottimo torneo, ottenendo un meritato bronzo nel doppio maschile.

Ragazze d’oro nella categoria Under 15 e Under 19.

Tra le Under 15, Sveva Ferrero e Lucia Arione hanno raggiunto il podio, conquistando il bronzo nel doppio femminile. Nella categoria Under 19, è stata Sofia Protto a brillare con l’oro nel doppio femminile (in coppia con Ilaria Fornaciari), l’argento nel singolare femminile e il bronzo nel doppio misto.

Ilaria Fornaciari, autentica leader della squadra, ha vinto due ori: uno nel doppio femminile con Sofia e uno nel doppio misto.

Infine, la coppia Sofia Protto e Federico Cagnasso ha completato il medagliere con il bronzo nel doppio misto Under 19.

In attesa dei prossimi tornei la stagione prosegue positiva per la compagine albese, unica squadra cuneese nella disciplina a livello nazionale.