Ancora aperte le candidature per far parte della commedia che andrà in scena per le vie di Montaldo Mondovì

Prorogate le iscrizioni per entrare a far parte del cast della commedia “Un Turco Piemontese”, opera scritta dall'autore e commediografo toscano Tommaso Gabellini.

Il progetto, curato dal team "Ri-genera", composto da Sofia Repetto (Montaldo Mondovì), Karen Belfiore (Robilante) e Gabriele Novo (Valfenera D'Asti), che ha come obiettivo quello di creare ricadute di aggregazione sociale attiva nella provincia di Cuneo, ha indetto, ha il patrocinio del Comune di Montaldo Mondovì, e permetterà ai giovani compresi tra i 14 e i 20 anni di vivere un'esperienza unica nel suo genere.

I ragazzi e le ragazze selezionati, lungo il percorso di formazione, saranno infatti seguiti da esperti del settore che terranno delle formazioni, funzionali sia al lavoro in teatro sia al lavoro in team.

Il casting è aperto a tutti coloro che sono compresi nella fascia di età indicata, (con o senza esperienze teatrali pregresse). I ragazzi e le ragazze selezionatifaranno parte di un'esperienza di teatro sociale di comunità e lavoreranno alla messa in scena di una commedia in programma per il 28 giugno 2025.

La particolarità dell'opera è che non verrà rappresentata in un teatro, ma per le vie di Montaldo Mondovì e, più precisamente, in scorci del borgo ritenuti particolarmente belli e significativi.

La data del casting verrà concordata con i singoli interessati che risponderanno al seguente modulo google. Tutte le notizie relative al casting e alla rappresentazione finale verranno comunicate via email. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIgc_CyeNK1DvNf5FpZ6uX8XL1Xim4r_uAyuO_cbZ2TmAjiA/viewform