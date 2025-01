Cuneo, prosegue in corso Monviso e Soleri la messa in sicurezza del patrimonio arboreo cittadino

La Città di Cuneo prosegue l’attività di abbattimento e messa in sicurezza degli alberi a rischio caduta sul territorio comunale. Si tratta di un lavoro impegnativo e minuzioso, al quale l’ente locale affianca puntualmente la sostituzione con nuove piante.

A seguito dell’esito dei controlli effettuati nelle scorse settimane è risultato necessario l’abbattimento di alcuni alberi in corso Monviso. Nello specifico, si tratta di nove faggi. Le operazioni prenderanno il via nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 gennaio. Va ricordato che nell’ultimo anno, nell’area del parco Monviso, sono state messe a dimora sei nuove piante d’alto fusto (ginkgo biloba), di cui tre nel solo mese di dicembre. A fianco di ogni intervento, il Comune si impegna a ripristinare l'equilibrio verde piantando nuovi alberi per garantire il mantenimento del patrimonio arboreo cittadino. Un’altra operazione è stata programmata in corso Soleri, in questo caso le piante da rimuovere sono sei platani (per analoghi motivi legati alla stabilità). Anche in questo caso, gli spazi vuoti che si andranno a creare verranno colmati da nuove messe a dimora di altri alberi.

Questo tipo di interventi, come già comunicato in passato, sono conseguenti agli esiti dei controlli sulla stabilità degli alberi eseguiti da tecnici esperti ed abilitati che, in seguito a indagini fitostatiche, hanno rilevato criticità importanti che ne hanno determinato la necessità di abbattimento. Alcuni degli alberi individuati sono fortemente danneggiati o morti in piedi, altri hanno problemi di stabilità nonostante un aspetto apparentemente sano: molte malattie colpiscono la pianta internamente (fusto, radici o chioma), presentando carie o cavità con legno marcio o decadente.

“Siamo pienamente consapevoli dell'importanza di mantenere e il verde urbano e, quando possibile, incrementarlo – commenta l’assessore al Verde Pubblico, Gianfranco Demichelis -. Per questo motivo, ogni volta che è necessario abbattere un albero per questioni di sicurezza, ci impegniamo a piantarne di nuovi. La nostra priorità è garantire un ambiente naturale e sicuro, promuovendo la biodiversità e migliorando sistematicamente gli spazi”.