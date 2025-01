L'Associazione vittime della strada ringrazia e saluta il comandante dei vigili del fuoco di Cuneo

“Un grazie particolare all'ingegnere Corrado Romano da parte dell'Associazione vittime della strada aps della provincia di Cuneo. In particolare per la sua collaborazione avuta in questi anni: nelle scuole, nelle piazze, nei cinema, nei teatri e nelle mostre fotografiche del progetto sulla sicurezza stradale.

L'augurio delle migliori soddisfazioni per il futuro a lei e alla sua famiglia”.



A partire dal primo febbraio il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo andrà in pensione e lascerà il Comando. Era giunto a Cuneo nel maggio del 2022 e ieri, martedì 28 gennaio, ha saluto i suoi uomini e le istituzioni locali con una cerimonia presso la caserma di corso De Gasperi.



Parole di stima e gratitudine nel messaggio dell'Associazione vittime della strada aps rappresentata dal referente provinciale Aldo Abello e Valter Aimar, vigile del fuoco in pensione e molto attivo in campagne di sensibilizzazione per la guida sicura. L'associazione è impegnata da anni in progetti con gli enti locali e provinciale nella prevenzione degli incidenti stradali.



Nella loro attività la collaborazione con il Comando provinciale dei vigili del fuoco, grazie ad Aimar, si è dimostrata preziosa e determinante.