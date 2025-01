Lions Scarnafigi con Unione Ciechi Cuneo: un generatore per l' Ucraina

Nel mese di dicembre dello scorso anno, il Lions club Scarnafigi-Piana del Varaita, su sollecitazione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Cuneo, ha donato a un quartiere di Charkiv, in Ucraina, un generatore di corrente.

"Siamo felici di poter condividere con altre associazioni di servizio i nostri progetti - dichiara il presidente Piero Rabbia -, questo soprattutto quando esprimono particolare significato di solidarietà: poter consentire a bimbi con problemi di salute di poter continuare i loro percorsi scolastici e di relazione in un ambiente caldo ed illuminato, anche se solo per poche ore al giorno è davvero un dono speciale.

Questo progetto ci è stato proposto e come Club lo abbiamo sposato immediatamente. Siamo particolarmente orgogliosi di aver realizzato questo service .Infatti è importante che tutti noi comprendiamo quanto siamo fortunati, in prima battuta perché siamo lontani dai. fronti di guerra, in seconda battuta perché con questi eventi ricordiamo a tutti che molte delle grandi conquiste da noi raggiunte non sono mai scontate e debbono essere curate per non perderle.

La libertà, lo studio, l'accesso ai servizi minimi sono valori da noi normali, promuoviamoli per far si che le nostre comunità siano sempre più solidali e attente ai bisogni di chi sta peggio di noi".