Il Circolo Magico Blink ha la sua nuova casa a Palazzo Savio: si rinnova la magia a Dronero

Il Circolo Magico Blink avrà presto una nuova sede ed è niente meno che uno dei più antichi edifici della città: Palazzo Savio. L’accordo con la firma è avvenuto giovedì, 23 gennaio, presso il Comune di Dronero; presenti il presidente del Circolo Magico Giorgio Barbero, la segretaria Saveria Rosso, l’assessore del Comune di Dronero Marica Bima ed il responsabile dell’Ufficio Tecnico Andrea Parlanti.

Emozione, amicizia, stupore, incontro, spettacolo, divertimento, gioco e naturalmente magia: sono queste le parole che più descrivono Blink, quell’immaginare che è diventato realtà a fine dicembre 2014. Nata come la prima “Squola di Magia” da un’intuizione di Trabük (World Championship of Street Magic Sankt Wendel), oltre a dar vita a veri spettacoli, qui si coltiva l'interesse per il mondo dell’Illusionismo e sono attive numerose attività: corsi, laboratori, conferenze, rassegne di spettacoli e workshop.

“Il trasferimento del Circolo Magico Blink a Palazzo Savio rappresenta un grande valore aggiunto per la nostra comunità - afferma l’assessore Marica Bima - perché questa realtà è ormai un punto di riferimento non solo per Dronero, ma per tutto il territorio. Blink è sinonimo di cultura, creatività e aggregazione e siamo felici di poterlo accogliere in un luogo così prestigioso e significativo. Palazzo Savio, che già ospita l’Istituto Civico Musicale, trova così un completamento ideale, diventando un centro ancora più ricco di iniziative artistiche e formative. Un ulteriore segnale forte dell’attenzione che l’amministrazione vuole dare alla valorizzazione degli spazi storici e alla promozione delle attività culturali”.

“Un primo passo per consolidare ulteriormente la nostra realtà nel Comune di Dronero e sul territorio - commentano dal direttivo del Circolo Magico - Era dalla fine del 2019 che si parlava di questa possibilità per il nostro Circolo ed ora con la firma della convenzione tutto questo si è trasformato in realtà. Siamo felici e orgogliosi di poter trasferire il nostro tempio della magia in questo palazzo storico, uno dei più belli e antichi della città. Un grazie all’amministrazione e agli uffici tecnici per la collaborazione e per la rinnovata fiducia nei nostri progetti, con l’affido di questa nuova sede”. Al momento molte idee e qualche progetto di massima sulla ristrutturazione dei locali della sede, in comune c’è l’idea di creare le atmosfere magiche della sede attuale approfittando degli spazi più ampi e adatti ad ospitare le differenti attività del circolo. “In una sala vogliamo allestire ad un piccolo teatro per accogliere i nostri spettacoli e quelli dei tanti artisti che non vedono l’ora di venire a Blink - continua il presidente Giorgio Barbero -. Il nostro è “il circolo magico più felice del mondo” e chiunque arrivi respira un’aria di leggerezza e serena famigliarità dal primo momento, questo in primis grazie ai nostri soci ed è la cosa più bella che ci dicono tutti i nostri ospiti. Ad oggi sono oltre 150 quelli che hanno conosciuto Blink e quindi anche Dronero, provenienti da ogni parte d’Italia, d’Europa e del mondo. Per chiunque non conosca Dronero e soprattutto dopo aver fatto tanta strada per arrivarci, appena ci raggiunge esclama “Siete fuori dal mondo!” Poi, appena superata la stanchezza del viaggio e vista la bellezza della città, dei suoi palazzi, dei ponti e del paesaggio circostante… Si stupiscono, se ne innamorano programmando di ritornarci. Insomma, un primo inizio di magia!

In effetti la magia è prima di tutto negli occhi di chi guarda, di chi ci crede, di chi si predispone per accoglierla e per giocarci. Da sempre il circolo trasmette il suo invito a tornare a vivere d’incanto, lasciandosi andare, abbandonando le frenesie tecnologiche quotidiane per dare spazio all’immaginazione per essere più felici.

“Gli spettacoli di magia, le nostre attività sociali il venerdì, i servizi mensili presso le case di riposo - spiega Saveria Rosso, segretaria - hanno tutti principalmente questo scopo: staccarci dalla realtà attuale e aprirci ad un’altra più pura, genuina, anche se momentanea, piena di stupore, di illusione, di gioia dell’incanto. Ecco cosa cercheremo di fare nella nostra nuova sede: studiare la meravigliosa arte dell’illusione, riunire gli appassionati e crearne di nuovi, regalare momenti di magia al nostro pubblico, essere portatori sani e contagiosi di autentica felicità e incanto.”

La collaborazione tra il Comune di Dronero e il Circolo Magico Blink rappresenta un modello di sinergia tra istituzioni e realtà culturali. Questa unione non solo valorizza un edificio storico come Palazzo Savio, ma rafforza l’identità culturale della città, rendendola un punto di riferimento per la magia e l’intrattenimento di qualità. Un progetto che testimonia l’importanza di investire nella cultura per il benessere e la crescita della comunità.