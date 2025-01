Sapori di solidarietà nella sfida ai fornelli tra Lions Club Bra Host e Leo Club Bra

Fornelli caldi, dispensa piena, tavola imbandita: a sfidarsi a suon di pentole, padelle e cucchiai non ci sono gli chef, ma i soci del Lions Club Bra Host, presieduto da Roberto Costamagna e gli agguerriti giovani del Leo Club Bra, guidati da Fabiana Armentano. Sapori e solidarietà sono andati a braccetto sabato 25 gennaio nella sede del comitato di quartiere San Michele di Bra, storica location di questa “gustosa” disfida in cucina, iniziata già dalla mattina con la spesa al supermercato e proseguita nel pomeriggio dietro il bancone.

Per giungere preparati alla prova di fronte ai giudici, le due brigate si sono date battaglia, lasciando i commensali a bocca aperta, anzi piena, sfornando deliziosi piatti a tema anni Settanta per celebrare il mezzo secolo di vita del Club Bra Host, since 1975.

Alla fine, ad ottenere la maggioranza delle preferenze è stata la squadra dei Lions, ma la vera vittoria se la sono aggiudicata l’amicizia e la beneficenza con il ricavato della serata destinato al progetto “Scaldacuore”, che porta calore e conforto agli ospiti dell’Ospedale di Verduno. Attraverso la donazione di coperte fatte a mano e l’organizzazione di iniziative solidali, il progetto si impegna a offrire un gesto di vicinanza e umanità a chi vive momenti di difficoltà, trasformando la cura in un’esperienza di affetto e solidarietà. La dimostrazione che Lions e Leo insieme hanno il cuore ancora più grande. Anzi, un cuore stellato.

Premiato anche il disegno del concorso “Un poster per la pace”, a cui hanno partecipato gli alunni della Scuola media salesiana, votato durante la serata degli auguri di Natale con applausi alla giovane Maddalena Minetti. E, dopo tutto questo successo, l’appuntamento non può che essere alla prossima edizione. Come direbbe Antonino Cannavacciuolo: «Addios!».