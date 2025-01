Cuneo: la protesta degli agricoltori arriva nel capoluogo [FOTO e VIDEO]

È arrivata nel centro di Cuneo, come previsto, la protesta degli Agricoltori Autonomi Italiani. Il corteo di trattori che chiude la tre giorni di mobilitazione ha imboccato via Genova e ha attraversato il capoluogo, entrando in città da corso Marconi alle ore 10.30, proseguendo in piazza Galimberti, in corso Nizza, in corso Brunet e arrivando al viale degli Angeli, prima di tornare indietro. Sono stati una ventina i mezzi autorizzati a partecipare dalla Questura.

Le motivazioni della protesta iniziata martedì 28 gennaio con il ritrovo in Villaggio Colombero a Peveragno sono ormai note. Tra queste la volontà di portare la voce degli agricoltori ai tavoli istituzionali, la giusta remunerazione per i lavoratori ed il giusto prezzo per i loro prodotti, la tutela e la valorizzazione dei prodotti nazionali, la tutela delle aziende a conduzione familiare.

Una analoga manifestazione era stata organizzata lo scorso anno, con numeri ancora più imponenti. Nel gennaio 2024 furono infatti 40 i trattori autorizzati a partecipare al corteo in centro città, oltre 300 i mezzi presenti al ritrovo.