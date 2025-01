A febbraio dal 4 al 10 torna la Giornata di Raccolta del Farmaco

Anche quest'anno a febbraio torna la Giornata di Raccolta del Farmaco.

Nel 2025 Banco Farmaceutico compie 25 anni e le Giornate di Raccolta del Farmaco (GRF) si svolgeranno da martedì 4 a lunedì 10 febbraio.

Durante tutta la settimana, sarà possibile andare nelle farmacie che aderiscono e donare un medicinale per chi ha bisogno.







Sono molte le farmacie che aderiscono all'iniziativa, a Borgo San Dalmazzo nel quartiere Gesù Lavoratore per il sesto anno consecutivo si propone la Sant'Andrea di via Po.





Anche per questa edizione si raccoglieranno farmaci da banco per la missione ad Haiti di padre Massimo Miraglio. Tutti i pomeriggi, dal 4 al 10 febbraio, saranno presenti volontari che faciliteranno l'adesione all'iniziativa solidale. In particolare sabato 8 febbraio la farmacia resterà aperta anche al pomeriggio.



Lo scorso anno grazie sono stati 534 i farmaci destinati alla missione di padre Miraglio. Sull'isola è mente e braccia del progetto per l’Ospedale per la Cura delle lesioni Cutanee (CLC) Saint Camille a Jérémie, piccola cittadina di provincia, ed è anche parroco della Madonna del Perpetuo Soccorso, una comunità di quattromila anime isolate in montagna.