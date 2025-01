A La Morra le letture animate per i più piccoli arrivano "a domicilio"

A La Morra, sabato 15 febbraio, la cultura si mette in moto con Book Express, un progetto di letture animate a domicilio pensato per i bambini dai 2 ai 6 anni. Un’iniziativa unica che trasforma il piacere della lettura in un’esperienza itinerante e personalizzata, portando storie direttamente nelle case delle famiglie. “È un modo per creare socialità, stupore e divertimento, restituendo centralità al piacere di leggere insieme”, commenta Rosa Oberto, presidente della Biblioteca Comunale G. Rubino.

Le famiglie possono scegliere l’orario tra le 17.30 e le 19.00 e prenotare entro il 12 febbraio tramite il sito www.teatrulla.it/book-express o il QR code presente nella locandina. I lettori arriveranno a casa per un incontro di 20 minuti, durante i quali proporranno letture tematiche calibrate sulle aspettative e i gusti dei piccoli ascoltatori. “Ogni lettura sarà un viaggio: i bambini potranno scegliere tra temi come il coraggio, la paura e tanto altro. I lettori si adatteranno alle loro curiosità e desideri”, spiega Oberto.

L’iniziativa si inserisce nel progetto "Vitamina, rinforzo culturale per una comunità in crescita", promosso dalla Biblioteca di Bra, che mira a rafforzare la cultura di comunità attraverso proposte innovative. “Grazie a questa rete tra biblioteche, possiamo continuare a garantire momenti di lettura animata e attività che ravvivano le nostre comunità”, sottolinea Oberto. A La Morra, inoltre, due volontari locali hanno già partecipato al corso di lettori ad alta voce, contribuendo con entusiasmo all’energia del progetto.

Oberto paragona questa iniziativa a una tradizione del passato: “Mi viene in mente quando gli anziani raccontavano dell’arrivo del circo a La Morra: portava allegria e novità. Con Book Express vogliamo ritrovare quel senso di meraviglia e comunità”. I bambini e le loro famiglie avranno così l’occasione di vivere un pomeriggio speciale, lasciandosi incantare dalle storie e dalla magia dei libri.

L’iniziativa è gratuita e dedicata esclusivamente ai residenti di La Morra, fino a esaurimento posti.