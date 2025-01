Busca: in frazione Attissano un "piccolo angolo di paradiso" per i bambini amanti del motocross

Paolo Isaia, operatore sociale noto ormai nel Cuneese oltre che per il suo impegno lavorativo a favore dei più fragili anche per la sua vena artistica che nel corso degli anni lo ha visto autore di diversi libri, cortometraggi ed opere fotografiche, docente universitario e addirittura ambasciatore della cultura italiana in Cina, ora è felice di presentare, insieme agli amici dello staff del Motoclub Crazy Riders di Busca, quello che lui stesso definisce un "piccolo angolo di paradiso" per i bambini amanti del motocross.

Nello spazio adiacente la pista dei più grandi, in frazione Attissano a Busca, i più piccoli possono trovare uno spazio allestito tutto per loro.

Un piccolo tracciato che riprende le sembianze delle piste degli adulti, per farli divertire ed imparare in tutta sicurezza. Grazie alla collaborazione costante con il comune di Busca, la passione del presidente Livio Lingua e a tutto lo staff del Motoclub, di cui Paolo Isaia è entrato a fare parte da un paio d' anni, si è cercato di offrire ai più piccoli la possibilità di avvicinarsi ad uno sport sano e appassionante, che è legato storicamente al territorio cuneese.

"Quasi tutti noi maschietti siamo cresciuti sognando una moto, ora le cose sono cambiate e spesso i ragazzi preferiscono un cellulare. Non per questo bisogna demonizzare le nuove tecnologie, proviamo a "contaminarci" a vicenda. Seguiamo i loro interessi e le loro inclinazioni ma al tempo stesso facciamogli provare la sensazione del vento che ti arriva in faccia e ti ricorda che devi vivere davvero, non solo immaginarlo dietro uno schermo. Non devono esserci barriere, tantomeno tra noi e i nostri figli!" Queste le parole di Paolo che invita tutti a fare un salto in quel di Busca.

La pista rimane aperta quasi tutto l' anno (se le condizioni meteo lo permettono) durante i weekend e con un' apertura infrasettimanale pomeridiana (di solito il giovedì). Per rimanere aggiornati seguire il Motoclub Crazy Riders sui social.