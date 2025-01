Quattro posti disponibili per il Servizio Civile Universale presso la Croce Bianca di Ceva

La Croce Bianca di Ceva mette a disposizione quattro i posti per lo svolgimento del Servizio Civile Universale (due per i trasporti ordinari e due per l’emergenza).

Un’opportunità, sia sul piano formativo sia in quello umano, per giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni inclusi. La durata del servizio è pari a un anno, con 25 ore settimanali di impegno e un rimborso di 507 euro.

La scadenza per presentare domanda è stata fissata al 18 febbraio 2025, entro le ore 14.00 e la modalità di effettuazione è tramite la piattaforma online https://domandaonline.serviziocivile.it