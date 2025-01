Studenti dell' Arimondi Eula di Savigliano alla conferenza “Evoluzione in corso”

Mercoledì 29 gennaio, la classe 4ª A del liceo scientifico Arimondi Eula di Savigliano ha partecipato alla conferenza “Evoluzione in corso”, tenutasi nell’aula magna del Liceo Classico Vittorio Alfieri di Torino. L’evento, realizzato grazie alla collaborazione tra il liceo Alfieri, ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali), il Sistema Museale di Ateneo di UniTo e il Museo Regionale di Scienze Naturali, ha visto la partecipazione di numerose classi provenienti da diverse scuole del basso Piemonte.

La conferenza ha avuto come ospiti d’eccellenza Telmo Pievani, filosofo specializzato in evoluzione e professore all’Università di Padova (noto anche per la sua collaborazione con Piero Angela) e Beatrice Demarchi, professoressa presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi di UniTo, moderati da Silvia Rosa Brusin, giornalista di RAI3 e storica conduttrice del TG Leonardo.

Telmo Pievani ha evidenziato come le nuove tecnologie di indagine sempre più avanzate sia nell’analisi del DNA che nello studio delle proteine stiano contribuendo a ridefinire le teorie sull’evoluzione. La professoressa Beatrice Demarchi ha parlato di bioarcheologia, utilizzata per confrontare l’evoluzione dell’uomo in relazione ad altri animali domestici.

Nella seconda parte dell’incontro, gli studenti hanno avuto l’opportunità di porre domande, rendendo la conferenza un momento di dialogo e approfondimento.

La conferenza, che poteva essere seguita anche online in diretta, sarà caricata su YouTube tra una settimana, rendendola fruibile a tutti coloro che saranno interessati.