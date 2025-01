Cuneo, un successo il convegno in Camera di Commercio sulla cybersecurity

Molte presenze nel Salone d’Onore della Camera di commercio di Cuneo e tanti utenti collegati a distanza in occasione del Convegno organizzato ieri mattina. L’incontro, moderato dal giornalista de “La Stampa” Gabriele De Stefani, prevedeva il riconoscimento di crediti formativi grazie alla collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Cuneo e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo.

“La cybersecurity è fondamentale nell’era digitale in cui viviamo e credo sia stato utile porre l’attenzione su questo tema – afferma il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto. Relatori di alto profilo hanno portato i loro preziosi contributi facendo luce su una materia complessa ma di grande attualità per cittadini, professionisti e imprese.”

Nicolò Rivetti – Capo Divisione NIS del Servizio Regolazione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha presentato la direttiva europea NIS 2, recepita con il Decreto Legislativo 138/2024, che punta a rafforzare la cybersecurity nell’Unione Europea, promuovendo un quadro normativo più uniforme e coordinato tra gli Stati membri con l’obiettivo di elevare il livello di sicurezza informatica, ridurre le vulnerabilità e aumentare la resilienza delle infrastrutture critiche, sia pubbliche che private, di fronte alle crescenti minacce cyber.

“Dal 16 ottobre 2024 è in vigore la nuova normativa Network and Information Security (direttiva NIS) di derivazione europea che mira a garantire l’aumento del livello di sicurezza informatica del tessuto produttivo e delle Pubbliche Amministrazioni del Paese, in armonia con gli altri Stati membri dell’Unione Europea – comunica Nicolò Rivetti - L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è al fianco dei soggetti NIS, pubblici e privati, per aumentare la loro consapevolezza e supportarli nel percorso di rafforzamento della loro capacità di gestione del rischio digitale. Il primo passo verso questo obiettivo è la registrazione sul Portale dei servizi di ACN. Si tratta di un adempimento obbligatorio che deve effettuato entro il prossimo 28 febbraio da tutti i soggetti NIS. Sul sito di ACN è disponibile materiale informativo e di supporto, costantemente aggiornato”

All’interno dello spazio dedicato al focus normativo i preziosi contributi degli avvocati Andrea Cianci ed Enrico Di Fiorino hanno fatto chiarezza sul quadro normativo di riferimento e sull’apparato sanzionatorio. L’Avvocato Marco Cuniberti ha posto l’attenzione sulla relazione tra intelligenza artificiale, GPDR e cybersicurezza mentre il Procuratore Aggiunto della Procura di Cuneo Ciro Santoriello ha portato all’attenzione dei presenti quali possono essere le ricadute in tema di compliance aziendale.

“La cybersicurezza è ormai argomento essenziale per le imprese, in ragione da un lato dei vantaggi di efficienza che il ricorso all’informatica garantisce e in considerazioni dei rischi connessi all’utilizzo di tale strumento dall’altro – sostiene il Procuratore Ciro Santoriello - Purtroppo, se il primo profilo è adeguatamente valorizzato dalle aziende, il tema della sicurezza e della protezione dagli attacchi informatici è spesso sottovalutato; da qui il disinteresse o il fastidio che gli imprenditori manifestano nei confronti di interventi normativi, anche sovranazionali, intesi ad aumentare il livello di protezione delle aziende e dei loro dati. Sarebbe invece il caso che si comprendesse che ogni spesa per garantire la propria sicurezza informatica non è un costo ma un vero e proprio investimento.”

Lorenzo Russo e Francesco Tozzi, rispettivamente Partner Cyber Governance & Compliance e Partner Cyber Emerging Technology della Deloitte, hanno relazionato su come affrontare la gestione del rischio cyber all’interno di un’azienda e quale può essere l’impatto delle nuove normative sulla cybersecurity negli ambienti industriali.

Alessio Misuri di Dintec ha concluso i lavori con un intervento sulla digitalizzazione e la sicurezza informatica nelle PMI alla luce delle nuove disposizioni normative.

In sintesi, il convegno ha esaminato il tema della cybersicurezza sotto tante, diverse angolazioni e lo spessore dei relatori ha consentito di affrontare temi molto complicati in un modo molto concreto e interessante.