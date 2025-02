Economia, i 5 megatrend che rivoluzioneranno il 2025

Con il passare del tempo, i ritmi della vita quotidiana diventano sempre più frenetici, in gran parte a causa dell’evoluzione tecnologica e dell’espansione di settori strategici. Nel 2025, questi ambiti assumeranno un ruolo cruciale nello sviluppo economico del Paese. Settori come quello del gioco ad esempio, il cui comparto online ha di gran lunga superato quello fisico potrebbe vedere un ulteriore sviluppo grazie alle nuove tecnologie e le promozioni sempre più personalizzate: sul web esistono infatti un'infinità di piattaforme dove poter giocare e spesso le stesse offrono incentivi per facilitare l'accesso, bonus dedicati ai nuovi iscritti ma anche depositi minimi esigui come quelli contenuti in questa lista sui casinò con deposito minimo di 5 euro oppure elenchi veri e propri che esaminano le caratteristiche, con pro e contro delle migliori sale gioco online. Dall'Intelligenza Artificiale a per l’appunto il settore del gioco, nelle prossime righe andremo a scoprire insieme quali sono i cinque megatrend economici che rivoluzioneranno l’anno iniziato da poco.

Intelligenza Artificiale



Partiamo da un tema già citato: l’Intelligenza Artificiale. Questa tecnologia è destinata a diventare un motore trainante dell’economia nei prossimi anni, avendo già assunto un ruolo significativo nella vita quotidiana. Il mercato dell’AI è proiettato verso una crescita esponenziale, con un valore stimato di circa 244 miliardi di dollari entro il 2025 e un’ulteriore espansione fino a 827 miliardi entro il 2030. Secondo un'analisi di Gartner, entro il 2026 circa l'80% delle grandi aziende integrerà funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale per sviluppare le proprie attività, un netto incremento rispetto all'attuale 10%.



Il settore del gaming



Un altro settore in forte espansione è quello del gioco, con una crescita particolarmente significativa nel comparto online. La maggiore comodità e accessibilità offerte dalle piattaforme digitali hanno portato questo segmento a superare ampiamente i risultati del gioco fisico. In Italia, il settore genera un giro d’affari complessivo di circa 20 miliardi di euro, impiegando oltre 300mila persone e contribuendo alle entrate fiscali con circa 11 miliardi di euro. Le prospettive per i prossimi anni indicano un’ulteriore crescita, stimata intorno al 10%.



Le tecnologie verdi e l'innovazione digitale



Secondo un'analisi condotta dal Centro Studi Tagliacarne, il 34% delle imprese intervistate prevede di investire nel digitale e nelle innovazioni, tra cui l'Intelligenza Artificiale, una delle più chiacchierate degli ultimi tempi e oggetto di dibattito negli scorsi giorni a Cherasco . Parallelamente, il 37% delle aziende si concentrerà sulle tecnologie green entro la fine del 2025. La transizione digitale e quella ecologica rappresentano due obiettivi chiave per il futuro delle imprese, con investimenti che saranno sostenuti dal PNRR. Tuttavia, la quota delle aziende intenzionate a puntare esclusivamente sul green scende al 28%. L’indagine, condotta dal Centro Studi Tagliacarne, ha coinvolto un campione di 1.400 aziende, fornendo un quadro dettagliato delle strategie di sviluppo per i prossimi anni.



Il settore dei trasporti



Un altro settore destinato a una forte espansione quest’anno è quello dei trasporti e della mobilità sostenibile, con una crescita stimata tra il 20% e il 24% nel mercato europeo. In questo contesto, un esempio significativo è rappresentato dai Progetti Integrati di Filiera in Piemonte, che fissano gli obiettivi per il biennio 2024-2025, mirando a sviluppare settori strategici come aerospazio, automotive e trasporti, meccatronica, clean tech/green building, salute e benessere, tessile, agroalimentare, abbigliamento/alta gamma/design e ICT.