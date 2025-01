Sta meglio l'aquila reale arrivata al Cras di Bernezzo in gravi condizioni quasi un mese fa

Dopo 27 giorni di degenza in box, oggi è stata finalmente spostata nella voliera di riabilitazione l'aquila reale che dallo scorso 3 gennaio è in cura al Cras di Bernezzo.

Sta meglio, ha raggiunto il peso forma di 5,5 chili - quando è arrivata ne pesava 3,3 - e sta anche pian piano rimettendo le piume.

"Sta guarendo più rapidamente di quanto pensassimo - spiega Remigio. Come per tutti i selvatici, sarà necessario un periodo di ambientamento per riabilitare i muscoli pettorali che le permetteranno di riprendere il volo. Le penne che erano abrase hanno iniziato a cadere e si intravedono i nuovi calami.

E' probabile, quindi, che possa tornare a volare prima dell'estate.