Borgo San Dalmazzo: da lunedì lavori di scavo per l’installazione del teleriscaldamento nella zona di largo Argentera e via Vittorio Veneto

Il Comune di Borgo San Dalmazzo comunica che, a partire da lunedì 3 febbraio, verranno effettuati lavori di scavo per l’installazione del teleriscaldamento nella zona di largo Argentera e via Vittorio Veneto.



Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori sarà adottato un senso unico alternato regolato da semaforo.

Saranno inoltre apportate alcune deviazioni alla normale viabilità e limitazioni alla sosta e al parcheggio nelle zone interessate dagli scavi.



Alcune fermate del servizio pubblico di linea verranno spostate, in particolare la fermata di largo Argentera, per coloro che viaggiano verso Cuneo, sarà spostata in via Boves nei pressi della Biblioteca comunale.



L’accesso al centro storico cittadino e la viabilità su via Garibaldi saranno garantiti per tutta la durata dei lavori.



I cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a prediligere percorsi alternativi per ridurre i tempi di attesa causati dal congestionamento della viabilità.



Ci scusiamo per il disagio certi che verrà compensato dai benefici in termini ambientali, di sicurezza, di risparmio energetico che il teleriscaldamento produrrà una volta a regime.