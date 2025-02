Weekend al cinema con Diamanti di Ferzan Ozpetek

Avete presente il cinema di Ferzan Ozpetek? Ecco, in Diamanti c’è tutto. Quello di un giovane che, durante i suoi primi anni nel settore, si ritrovò a frequentare celebri sartorie romane, popolate principalmente da donne, tessitrici a pieno titolo di una tradizione artigianale e creativa riconosciuta in tutto il mondo.

D’altronde, è negli anni ‘70 che prende il via la storia di Diamanti, un microcosmo tutto al femminile la cui quotidianità di bottega viene scossa dall’arrivo della costumista premio Oscar Bianca Vega, che commissiona i costumi per un importante film.

Ci sono quindi Alberta e Gabriella, sorelle e proprietarie, la prima algida ed esigente, la seconda timorosa e smarrita, ma entrambe perseguitate dai fantasmi del passato. C’è poi la capo sarta Nina con un figlio problematico, la ricamatrice Eleonora, vedova, e sua nipote Beatrice, ribelle ma dall’intuito prodigioso, a cui si aggiungono la tingitrice Carlotta e la modista Paolina, quest’ultima abbandonata dal compagno, in difficoltà economica e con un figlio piccolo che si porta appresso e nasconde nella stanza dei bottoni.

Ma anche le sarte Nicoletta, malmenata dal marito, e Fausta, ironica e fieramente single, la stagista Giuseppina e la generosa cuoca Silvana, che, quasi fosse una nonna, ha sempre una parola e un pasto caldo e abbondante per tutti.

A interpretare queste donne e, di conseguenza, queste storie di amori, dolori, tradimenti, emancipazione, solidarietà, coraggio e intelligenza, sono i diamanti del regista: rispettivamente Vanessa Scalera, Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Paola Minaccioni, Lunetta Savino, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Anna Ferzetti, Milena Mancini, Geppi Cucciari, Mara Venier, più Milena Vukotic, Elena Sofia Ricci, Carla Signoris e Kasia Smutniak.

Ma alla fine, il vero diamante in Diamanti è proprio Özpetek, che come un sarto provetto intreccia melodramma e commedia. E il favoloso abito rosso della locandina, che ci ricorda la forza illuminante delle donne. Aveva ragione il poeta Jules Laforgue: "Sarà la donna a salvare il mondo".