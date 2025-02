È albese una Top Player del Badminton

Grande orgoglio per l’Alba Shuttle Badminton, che celebra un risultato straordinario, di diritto nella storia del club: Sofia Protto si è ufficialmente posizionata tra le prime 10 atlete italiane nella classifica nazionale FIBA, sia nella categoria Singolo Femminile che nel Doppio Femminile.

Il posizionamento della giovane atleta nella classifica FIBA arriva dopo le ottime prestazioni nei tornei a cui Alba Shuttle Badminton ha partecipato, ultimo dei quali il “Super Series” di Bolzano della scorsa settimana.

Dal club albese la soddisfazione è tanta:“Un traguardo che non solo conferma il talento, la determinazione e il duro lavoro di Sofia, ma rappresenta anche un momento di grande orgoglio per tutto il nostro club. È la prima donna dell’Alba Shuttle a raggiungere un risultato di questa portata, un segnale chiaro della crescita del badminton nella nostra realtà e della qualità del percorso tecnico che portiamo avanti con passione e dedizione”, è il commento di dirigenti, allenatori e supporters.

“Il successo di Sofia è un’ispirazione per tutti gli atleti del nostro club, dai più giovani ai più esperti. Dimostra che con il giusto atteggiamento, un forte spirito di sacrificio e il supporto della squadra, i sogni possono diventare realtà”.

Sempre dalla società un augurio e una certezza: “Per Sofia, questo è solo l’inizio. L’obiettivo ora è continuare su questa strada, puntando ancora più in alto, con la stessa determinazione e passione che l’ha portata fin qui. Noi, come Alba Shuttle, saremo sempre al suo fianco per supportarla e incoraggiarla in ogni sfida futura. Congratulazioni, Sofia! Il tuo nome è scritto nella storia dell’Alba Shuttle e del badminton italiano!”.

Buona carriera dunque alla bravissima Sofia, ancora Under 19, ma già ai vertici del badminton nazionale.