Inaugurata la 72^ "Sagra della Fragola” di Sommariva Perno [FOTO]

Taglio del nastro ieri, mercoledì 20 maggio, per la 72a edizione della “Sagra della Fragola” a Sommariva Perno, evento tenuto a battesimo dalla serata “A cena con la fragola” proposta dal Consorzio per la valorizzazione e tutela fragola di Sommariva Perno nel Roero.

Molti gli appuntamenti che di qui al 31 maggio saranno legati ad uno dei momenti che maggiormente uniscono un territorio fortemente legato alle “Signore in Rosso”, conio del giornalista Gian Mario Ricciardi, anfitrione insieme al sindaco Stefano Rosso al Palafragola di piazza Europa.

Tradizione e innovazione di una coltura oggi ben rappresentata proprio dal consorzio, guidato dalla presidente Laura Rosso, in questi giorni impegnato più che mai nella raccolta innanzitutto, ma anche nel proporre novità e senso di aggregazione, con risultati senz’altro incoraggianti.

All’inaugurazione erano presenti le rappresentanze di tutti paesi del Roero, con quasi tutti i sindaci, oltre ad alcuni primi cittadini di Langa e Monferrato, territori ormai uniti da progetti comuni e visioni territoriali prive di campanilismi e orientate da proposte turistiche, enogastronomiche, commerciali e culturali che guardano nella medesima direzione.

Non per niente sono intervenuti Mariano Rabino, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Silvio Artusio Comba, riconfermato presidente del Distretto del Cibo del Roero, Luigi Barbero, direttore della Confcommercio Ascom Bra e segretario generale Confcommercio Cuneo, Daniele Sobrero consigliere regionale, Simone Manzone vicepresidente della Provincia di Cuneo e sindaco di Guarene, Daniela Balestra, sommarivese e presidente Confartigianato Cuneo, Luca Truzzi per Coldiretti Cuneo e Mario Canova per Fondazione CRC.

Tutti hanno sottolineato l’importanza della promozione di un prodotto che lega e distingue un territorio coeso e propositivo.

Tra gli appuntamenti principali della 72a Sagra della fragola ci sarà l’inaugurazione venerdì 22 maggio della mostra “Arte in Rosa”, organizzata dal Centro Culturale San Bernardino, serate Street Food e giropizza, la mattinata Spazzamondo di sabato 23, la tradizionale Fiera e Mercato delle Fragole, con bancarelle e prodotti tipici di domenica 24, giornata nella quale si svolgeranno raduno fuoristrada, esibizione degli sbandieratori, spettacoli di magia, sfilata di moda, elezione di Miss Fragola, musica itinerante e possibilità di mangiare con specialità locali negli spazi del Palafragola.

Saranno anche possibili le visite guidate gratuite sul percorso della “Bela Rosin” e ai monumenti d’arte del centro storico.

Tutte le info su: https://www.fragola-sommarivaperno.it/

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