“Oltre la maschera”: l'Arimondi-Eula di Racconigi premiato per un video contro i pregiudizi

La classe III Liceo dell’Istituto Arimondi - Eula di Racconigi ha conquistato il terzo posto al concorso “La diversità è un bene comune”, promosso dall’Associazione “Tessere Le Identità” di Alessandria con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e rivolto alle scuole primarie e secondarie del Piemonte. La premiazione si è svolta mercoledì 20 maggio ad Alessandria, dove gli studenti si sono recati per ritirare il premio di 100 euro e materiale scolastico.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul valore della diversità come risorsa collettiva, promuovendo una cittadinanza attiva, consapevole e inclusiva; il concorso invitava infatti a riflettere su temi quali il rispetto reciproco, l’identità personale e sociale e l’incontro con l’altro.

La classe si è distinta realizzando un video intitolato “Oltre la maschera”, ispirato al pensiero di Luigi Pirandello, autore affrontato durante il percorso di studio. Gli studenti hanno voluto rappresentare come, nella quotidianità e soprattutto nell’ambiente scolastico, le persone vengano spesso etichettate e ridotte a stereotipi. Nella prima parte della rappresentazione, ogni ragazzo indossa una “maschera”, simbolo dell’’identità superficiale attribuita dagli altri: il bullo, il nerd, la secchiona, l’invisibile, l’atleta o la sognatrice. Successivamente, però, le maschere cadono e ciascuno si mostra per ciò che è realmente, rivelando fragilità e desideri inaspettati.

Estremamente attuale il massaggio che hanno voluto dare gli studenti: nessuno può essere definito soltanto dall’apparenza. La diversità non rappresenta un limite ma una ricchezza, capace di favorire la conoscenza autentica delle persone e il superamento dei pregiudizi.

L’Arimondi-Eula di Racconigi vi invita a partecipare all’ inaugurazione della mostra “Cittadine al voto”, realizzata dagli studenti col patrocinio del Comune e dell’ANPI per ricordare l’ottantesimo anniversario del primo voto alle donne in Italia. L’evento avrà luogo venerdì 22 maggio alle ore 20.45 presso i locali dell’Istituto.