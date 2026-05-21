Creativi in Centro: sabato a Cuneo prende il via il primo appuntamento tra artigianato, creatività e idee originali

Sabato, nel cuore di Via Roma a Cuneo, debutta “Creativi in Centro”, il primo di quattro appuntamenti dedicati al mondo dell’handmade, dell’artigianato creativo e delle autoproduzioni locali, realizzati dal Made in Cuneo in collaborazione con WE Cuneo.

Per un’intera giornata dalle 10:30 alle 19:30, il centro storico si trasformerà in uno spazio vivo e partecipato dove creativi, illustratori e artigiani del territorio presenteranno le loro creazioni originali: pezzi unici, lavorazioni artigianali, oggetti fatti a mano e idee innovative nate dalla passione e dal saper fare locale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento creativo del territorio e riportare al centro della città un’esperienza autentica, fatta di incontro, scoperta e condivisione. “Creativi in Centro” vuole essere non solo un mercatino, ma un’occasione per riscoprire il valore delle produzioni indipendenti e della creatività contemporanea, in un’atmosfera dinamica e accogliente.

Questo primo evento inaugura una rassegna di quattro appuntamenti che accompagneranno il pubblico nei prossimi mesi, creando un calendario dedicato alle eccellenze creative e al fermento artistico locale.

“Creativi in Centro” vi aspetta sabato a Cuneo, in Via Roma, per una giornata all’insegna della creatività, delle relazioni e del Made in Cuneo.