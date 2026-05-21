Escursione inclusiva a Fossano: natura, ricerca e confronto su diabete e adolescenza con il progetto BlueVibes

Lunedì 18 maggio, lungo il sentiero One Health “del Pastore” di Fossano, si è svolto l’accompagnamento di un gruppo di minorenni con diabete dell’associazione “Jada”. L’iniziativa è frutto del progetto BlueVibes, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo e gestito da ASD Sportification in stretta collaborazione con il Parco Fluviale Gesso-Stura.

L’escursione ha visto anche la preziosa partecipazione di 2 tesisti dell’Università di Torino, i quali hanno somministrato questionari utili alle ricerche scientifiche attivate con il Dipartimento di Scienze Motorie. Nel frattempo, una decina di genitori dei ragazzi accompagnati si sono riuniti presso la sede dell’associazione Camminare Insieme di Fossano, messa a disposizione da ASD Sportification, per svolgere un focus group “Parliamone insieme: genitori, diabete ed adolescenza” condotto dalla dott.ssa Valeria De Donno (diabetologa-pediatra) e dalla psicologa Enrica Somà. Un momento di riflessione su un tema delicato, che vede i genitori coinvolti sia per apprendere dagli esperti che per scambiarsi vissuti comuni.



L’esperienza verrà replicata il 16 giugno. Questa volta lungo il percorso One Health di Sant’Albano. Il ritrovo è fissato per le ore 17 presso Piazza Donatori Sangue. Per prenotazioni: 339.4286808 (Valentina). Tutte le altre informazioni sono disponibili sul sito del progetto: www.bluevibes.it