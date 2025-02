Ceva commemora il Giorno del Ricordo

Ceva celebra il Giorno del Ricordo. Questa ricorrenza, fissata nella data in cui fu firmato il trattato di Parigi, che assegnava alla Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, commemora alcune delle pagine più buie della storia contemporanea: i massacri delle foibe e l’esodo giuliano-istriano-dalmata.

Lunedì 10 febbraio alle ore 11.15 l’Amministrazione Comunale cebana si recherà in visita al parco Martiri delle Foibe, ove verrà depositato un omaggio in memoria delle vittime.

A tale celebrazione prenderanno parte le scuole con una rappresentanza di studenti e, per l’occasione, sarà presente anche un membro del Comitato 10 Febbraio di Cuneo.

"Il 10 febbraio, nel Giorno del ricordo, il mio pensiero va ai martiri delle foibe e agli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia” - così il sindaco Fabio Mottinelli -.“L'Italia onora la memoria di chi fu vittima di quegli orrori disumani e non dimentica il dolore patito da chi fu costretto ad abbandonare la propria casa e la propria terra per amore dell'Italia. Una storia che troppi dei nostri giovani non conoscono".

“Un’altra pagina di storia da non dimenticare - aggiunge l'assessore alle Politiche sociali e alle Minoranze etniche e linguistiche, Cinzia Boffano -. E, come per il Giorno della Memoria, la presenza di una delegazione di allievi e professori degli istituti scolastici cebani è il segno dell’attenzione data a questi temi".

Le parole di Denis Scotti, presidente del Comitato 10 Febbraio di Cuneo, rendono onore all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale: “Devo ringraziare in primis il sindaco Mottinelli e la Giunta per la sensibilità nel voler commemorare i Martiri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata in modo puntuale e trasversale. Un tema delicato che ripercorre la storia di un dramma del nostro Paese. Ho già comunicato al sindaco che il Comitato 10 Febbraio sarà sempre a disposizione del Comune per organizzare o intervenire e fare da supporto per questa manifestazione e quelle future”.

Il Giorno del Ricordo segna sul calendario un altro appuntamento con la storia, un momento di riflessione tanto doloroso quanto doveroso per tutti i cittadini, affinché mai vengano dimenticate le conseguenze di uno dei conflitti più sanguinosi del Novecento.