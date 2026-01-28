Cuneo, il Consiglio comunale ricorda gli americani uccisi dagli agenti dell’Ice a Minneapolis

Il Consiglio comunale di Cuneo ha ricordato e condannato l’escalation di violenza portata avanti dagli agenti dell’Ice a Minneapolis, negli Stati Uniti, con l’uccisione di Renee Nicole Good e di Alex Pretti. All’inizio della seduta di lunedì il consigliere Silvano Enrici di Centro per Cuneo ha chiesto un minuto di silenzio per le due vittime: richiesta accolta dal presidente Marco Vernetti e dall’Assemblea. “Due americani - ha detto Enrici - assassinati vigliaccamente dalle bande armate al servizio di Trump”.

Nella serata di martedì è stato Ugo Sturlese di Cuneo per i Beni Comuni a portare in Sala un cartello di protesta contro le violenze “da parte del corpo paramilitare trumpiano”.