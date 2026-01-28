Cuneo celebra la Giornata mondiale della libertà di stampa con studenti e insegnanti

Cuneo si prepara a celebrare la Giornata mondiale della libertà di stampa, istituita il 3 maggio dalle Nazioni Unite nel 1993, con un evento dedicato a studenti, insegnanti e cittadini. L'Associazione culturale Territori e l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte promuovono la settima edizione della Giornata, in programma lunedì 4 maggio al Cinema Monviso, focalizzata sul concorso "Scuole per la Libertà di Stampa".

Rivolto a tutti gli istituti secondari di primo e secondo grado della provincia di Cuneo, il concorso premia progetti educativi su libertà di espressione, cittadinanza attiva e cultura democratica. Ogni scuola può candidarsi in massimo tre categorie tra le sei previste:

Scuola dell’Informazione e del Giornalismo, per istituti che promuovono la scrittura, i giornalini scolastici e le attività redazionali.

Scuola contro la Disinformazione, per chi lavora su media education e uso consapevole del digitale.

Scuola Etica e della Legalità, per progetti fondati su responsabilità, trasparenza e diritti civili.

Scuola Inclusiva, per percorsi che valorizzano diversità e dialogo interculturale.

Scuola Creativa e Comunicativa, dedicata ai linguaggi espressivi innovativi: grafica, video, podcast, musica.

Scuola del Futuro – Innovazione Civica, per esperienze che uniscono tecnologia, partecipazione e cittadinanza attiva.

Per partecipare, le scuole dovranno inviare una relazione motivazionale per categoria, con eventuali foto o video. La commissione valuterà coerenza, originalità e impatto educativo; le sei vincitrici saranno premiate il 4 maggio.

L'evento mattutino al Cinema Monviso coinvolgerà le classi partecipanti per dibattiti e premiazioni, confermando il ruolo della scuola nel contrastare disinformazione e fake news. Come nelle edizioni passate, l'iniziativa unisce media, istituzioni e giovani per rafforzare il valore di un'informazione libera e responsabile.