Duplice incontro culturale a Verzuolo prima dell'inaugurazione dell'aula studio a Palazzo Drago

Un duplice incontro, organizzato nell’ambito dei corsi delle “Tre età” di Verzuolo precederà, mercoledì 5 febbraio, l’inaugurazione dell’aula studio realizzata al piano terra di Palazzo Drago prevista alle 17 in via Marconi 13.

Alle 15, in sala Arroyto la scrittrice Silvia Salussolia, originaria di Verzuolo, già nota per le sue opere di narrativa e poesia, parlerà del suo libro “La voce del Marchese” in un romanzo storico a carattere autobiografico, narrato attraverso ‘le parole' del marchese di Saluzzo, Ludovico II (1438-1504).

Dopo un accurato lavoro di ricerca storica, l’autrice rievoca la figura di Ludovico II, considerato uno dei grandi protagonisti del Rinascimento italiano.

A seguire Alessandro Tonietta, insegnante di arte in pensione, appassionato di viaggi e guida turistica relazionerà su “La natura morta: storia, artisti e opere”.

Il relatore presenterà questo genere artistico poco conosciuto illustrandone le caratteristiche e le simbologie. Inoltre verrà messo in evidenza l’interesse che Casa Savoia ha avuto da sempre per le “nature morte” e la loro presenza all’interno delle residenze sabaude.

Ingresso libero.

Alle 17 sarà inaugurata l’aula studio, il nuovo locale, dotato di WiFi, accoglie l’esposizione permanente di quadri in memoria dell’artista Paolo Roasio e sarà gestita in collaborazione con l’associazione Librarsi.

Nell’occasione sarà possibile visitare la biblioteca civica “Cesare Segre”.

Gli orari di apertura dell’aula saranno: martedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18,30; mercoledì dalle 14 alle 18,30; sabato dalle 9 alle 12,30.

Per informazioni: 0175-88390.