Fine settimana di nuove avventure per il gruppo scout Agesci “Saluzzo 1”: "Grazie a chi ci aiuta in ogni occasione"

Egregio direttore,

siamo i responsabili del branco (età 8-12 anni) del gruppo scout Agesci “Saluzzo 1”. Chiediamo ospitalità sul suo giornale per alcuni ringraziamenti.

Sabato e domenica 1-2 febbraio 2025 abbiamo organizzato un’uscita a Verzuolo. Abbiamo raggiunto il paese con il treno: per alcuni è stata la prima volta su un convoglio, per la maggioranza è stata la prima volta sulla linea verso Cuneo, riaperta con i treni di “Arenaways”. Bambine e bambini sono stati accolti nel vagone con l’annuncio dagli altoparlanti “Viva gli scout”!

A Verzuolo siamo stati ospiti nella canonica della parrocchia di San Filippo: ringraziamo il parroco don Marco Gallo, “vecchio” amico degli scout e scout lui stesso, i volontari che gestiscono la struttura e la comunità parrocchiale a cui ci siamo uniti durante la messa.

La domenica abbiamo fatto una breve escursione in collina e siamo andati a giocare nel giardino del castello di Verzuolo, grazie alla disponibilità della proprietà, la “Omeg” di Milano dell’ingegner Graziano Rustico, e all’accoglienza della Pro loco della Villa.

Lupette e lupetti non avevano mai avuto accesso all’area dell’antico maniero sulla collina ed erano tutti sorpresi, felici e soddisfatti.

Per questo e per tutto il supporto siamo profondamente grati a chi ci aiuta in ogni occasione per le nostre attività.

Grazie,

i capi del gruppo scout Saluzzo 1