Donato alla Consulta Persone in difficoltà di Saluzzo un nuovo Ducato per il trasporto disabili

È già in servizio il nuovo Ducato, attrezzato al trasporto disabili, che la Consulta "Persone in Difficoltà" CpD di Saluzzo ha ricevuto in dono.

È stato inaugurato sabato pomeriggio (2 febbraio), sotto l’ala di piazza Cavour, con una grande partecipazione e alla presenza di tutti i volontari insieme al presidente Silvano Zillio.

Il nuovo automezzo, che si aggiunge agli altri due, grazie alla ventina di autisti volontari, trasporta ogni giorno (i giorni feriali dalle 7,30 alle 18) persone in difficoltà dalla loro abitazione a scuola, al centro diurno “Le Nuvole”, al lavoro, ai centri assistenziali di Cervignasco o al Consorzio Monviso Solidale.

La somma necessaria all’acquisto è stata raccolta grazie alla importante donazione di una famiglia saluzzese, in memoria di Mariuccia Guarnieri e Aldo Sampò. Somma che ha coperto i due terzi del costo, mentre il rimanente è stato aggiunto dal Consorzio Monviso Solidale attraverso i fondi messi a disposizione del Comune di Saluzzo.( 25 mila euro) ha informato il sindaco Franco Demaria (presente con numerosi assessori) applaudendo il servizio della Consulta, la presenza per i bisogni della città e ringraziando la famiglia che ha donato la cifra, ricordando infine l'attenzione del comune verso i servizi pubblici, come i 500 mila euro per il raddoppiamento della dialisi dell'ospedale e i 150 mila euro al Tapparelli.

Ai volontari è andato anche il grazie del presidente Zillio che ha rinnovato l’appello diretto alla ricerca di volontari autisti. Chi è interessato può ricevere informazioni telefonando alla Segreteria: 338 9323217.

"Cuore, persone, dedicazione verso gli altri" (iniziali di Cpd) sono stati i tre valori benedetti nell’occasione da don Beppe Dalmazzo della Parrocchia di Sant’Agostino

Il nuovo ducato è dotato di vano posteriore con 7 sedili e cinture di ritenzione a 4 punti e sgancio rapido, rampa di carico per carrozzelle: una attrezzatura che permette l'utilizzazione versatile e funzionale del mezzo in base alle varie esigenze delle persone trasportate.