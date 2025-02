Servizio Civile a Manta esperienza formativa per i giovani dai 18 ai 28 anni

Anche quest’anno il Comune di Manta ha partecipato in accordo di partenariato con la Provincia di Cuneo al progetto promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Il servizio civile è un’opportunità per dedicare tempo agli altri, socializzare e mettere a disposizione le proprie competenze culturali e relazionali.

Tutti i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni avranno la possibilità di scegliere tra due progetti: “Biblioteche a 360^” e “Care, Giovani e Comunità”.

Il progetto di Servizio Civile nella biblioteca di Manta verte ad ampliare l’inclusione, l’accessibilità e l’educazione, mettendo al centro il benessere collettivo e lo sviluppo di uno stile di vita sostenibile, in linea con l’Agenda ONU 2030.

Le biblioteche coinvolte, infatti, si ispirano ai principi del Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche perseguendo la libertà e il benessere della società e degli individui e assicurando il libero ed equo accesso alle informazioni, allo sviluppo culturale sostenendo il diritto allo studio, avvicinamento alla lettura e vivendo un tempo libero di qualità.

I volontari del Servizio Civile si occuperanno di supportare le varie attività quotidiane che si svolgono all'interno delle biblioteche, tra cui l’apertura al pubblico, la gestione del prestito dei libri e l’organizzazione di eventi e laboratori.

Il progetto “Care, giovani e comunità” ha l’obiettivo, invece, di rafforzare il servizio di cura della comunità, continuando e ampliando le azioni già intraprese nelle annualità precedenti. Il focus rimane sui minori, con un'attenzione particolare ai giovani e alle famiglie, offrendo una vasta gamma di servizi volti a promuovere l’inclusione, la socializzazione e lo sviluppo personale.

Il cuore è rappresentato dal centro aggregativo per gli adolescenti, in cui vi sono servizi di doposcuola in stretta collaborazione con l'Istituto Comprensivo: il progetto offre un aiuto concreto nello studio, creando al contempo occasioni di incontro e socializzazione per i giovani.

Il progetto non si limita all’aspetto educativo, ma prevede anche attività di animazione estiva e l’organizzazione di eventi sportivi, che vedono il coinvolgimento di ragazzi e famiglie.

La durata di entrambi i progetti è di 12 mesi, per un totale di 1145 ore.

La scadenza dell’iscrizione al concorso è il 18 febbraio 2025 alle 14.

Per il progetto “Biblioteche a 360°” vi è 1 posto disponibile, mentre per il progetto “Care, Giovani e Comunità” ci sono 2 posti disponibili.

Per candidarsi occorre entrare con il proprio SPID sul sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili al seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it/